Nadělali více škody, než si odnesli peněz. Při vloupání do hospody na Mostecku si zloději chtěli vzít peníze z tržby. Ty ale nenašli, takže si alespoň zabalili na cestu lahve s alkoholem.

Hamerští policisté objasnili vloupačku do restaurace. Dva muži z Litvínova ve věku 27 a 31 let se měli v brzkých ranních hodinách násilím dostat do restaurace. Nejprve poškodili vstupní branku, aby se dostali na pozemek objektu. "S pomocí cyklistických řídítek pak překonali prosklené okno budovy, vlezli do útrob provozovny. Tam prohledali celý prostor. Snažili se najít nějaké cennosti," sdělil Václav Krieger z mostecké policie.

Podle policistů nakonec ale odešli pouze s odcizeným alkoholem za 1600 korun. Způsobem, jakým se dostali dovnitř, způsobili škodu na majetku téměř 7 tisíc korun. Policie je už obvinila. Teď budou čekat na soud, který jim vyměří trest. Staršímu z nich s ohledem na trestní minulost hrozí tři roky. Mladšímu dva.

