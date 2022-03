Soud chce předvolat více než třicet svědků. Svědčit v úvodu pátečního jednání přišla část dozorců a vězňů. U soudu vypovídal například spoluvězeň, známý staršího z obžalovaných. „Co já si pamatuji, přesvědčoval lidi, aby nic nedělali. Nadával jim, že dělají binec. Uklidňoval situaci, pořád to chtěl uklidnit, říkal jim, ať neblbnou,“ tvrdil o obžalovaném 45letém Mostečanovi Tomáši O.

Podle jeho výpovědi si nepamatoval, kdo s nepokoji začal, inicioval je prý někdo na jiné ubytovně. Vězni měli podle něj strach z nakažení koronavirem, nechtěli chodit do jídelny s ostatními vězni z jiných oddělení, žádali údajně, aby jim jídlo bylo doručeno na ubytovnu a aby dostávali více hygienických prostředků. „Co já vím, začalo to jinde. O patro víš, u nás nic. Pana L. moc neznám, ale prý skočil na katr, protože chtěl pryč, bál se,“ uvedl svědek.

Verze dozorců byla jiná. Potvrdili, že Tomáš O. situaci před nimi první den uklidňoval a spoluvězně mírnil, nevěděli ale, jak se choval mezi vězni. Vypovídali ovšem ti, kteří měli až noční službu, nebyli tedy u vzniku problémů. Z doslechu ale prý slyšeli, že dotyčný měl vězně vyzývat, aby si neodebrali stravu, od kolegů prý slyšeli, že vyzýval k neuposlechnutí rozkazů dozorců. V případě Josefa L., který měl podle obžaloby nepokoje vyprovokovat druhý den, byla výpověď strážců zákona ještě odlišnější než u vězňů.

„Někdo zmáčkl nouzový přivolávač, přiběhli jsme na ubytovnu. Vězni se odmítli vrátit na pokoje, byli ve velké přesile, neposlouchali naše rozkazy. Josef L. byl vepředu, nadával nám, začali nás vytlačovat, vulgárně nám nadávali. Vycouvali jsme, zavřeli jsme katr a vyčkávali jsme na další postup,“ uvedl jeden z dozorců. „Byl tam strašný bordel, hluk. Pálili věci, nadávali,“ dodal další.

Vězni údajně pak házeli věcmi, vyhazovali z oken násady, řvali, vulgárně napadali dozorce, v oknech se objevovaly ohně. Situaci až po několika hodinách musela zklidnit zásahová jednotka.

K nepokojům došlo 30. a 31. října 2020, zapojilo se do nich zhruba čtyři stovky vězňů. Tomáš O. je podle obžaloby podněcoval. „Odmítl jít do vězeňské jídelny, kdy k tomuto nabádal i ostatní vězně tím, že je řídil a udílel jim pokyny co mají dělat, a tito pak společně s ním odmítli odejít do jídelny. Následně v kulturní místnosti ubytovny povzbuzoval ostatní odsouzené k neposlušnosti tím, že jim říkal „ať to tu zapálí, nechají to tak“ a organizoval jejich činnost k projevům nekázně,“ uvedla obžaloba.

Druhý obžalovaný Josef L. měl vyvolávat potíže druhý den. „V prostoru ubytovny, po příchodu pracovníků vězeňské služby v návaznosti na aktivaci tísňového přivolávače, na dozorce vulgárně křičel „vy zmrdi na nás budete brát teleskopy“, společně s dalšími odsouzenými neuposlechl rozkaz příslušníků vězeňské služby k návratu do pokojů, kdy následně, aby svůj projev nevole umocnil, rozběhl se směrem k pracovníkům vězeňské služby a běh zakončil kopnutím do katru, přičemž svým křikem a celkovým vystupováním strhnul ostatní vězně k projevům nekázně,“ popsal žalobce.

Oba obžalovaní tvrdí, že jsou nevinní. Mladší z obžalovaných se doznal, že kopl do zamřížovaných dveří a dozorcům hrubě nadával, protože přišli na ubytovnu s teleskopickými obušky. Starší obžalovaný se hájil tím, že byl proti vzpouře, snažil se jako místní autorita vězně zastavit a pomáhal personálu věznice protesty zvládnout, což ale obžaloba zpochybnila. Vězeňská služba vyčíslila škody na 1,6 milionu korun a zasahující policie na 54 tisíc korun.

Soud jednání s muži, kteří oba v minulosti už několikrát byli odsouzeni za různé delikty, odročil, další dvoudenní jednání se bude konat v květnu.