Pomočil regál, pak kradl ve školce v Oseku. Muži z Litvínova hrozí vězení

Na konci letošního dubna se někdo vloupal do mateřské školky v Oseku. Tehdy neznámý zloděj vnikl do ředitelny. Tam odcizil hotovost ve výši 3 130 korun a ještě se na místě posilnil potravinami v hodnotě 57 korun. Policie v uplynulých dnech zjistila, že výtečníka už zná. Je jím stejný muž, který v Teplicích močil do regálů s pitím.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura