Povedený čtyřlístek vykradl v obci na Litvínovsku prodejnu

Na trestnou výpravu do obce na Litvínovsku se vydala čtveřice mužů ve věku 46, 32, 26 a 23 let. Ta se vloupala do prodejny, ze které ukradla zboží za 12 tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Šrámková Alena