Od začátku roku do poloviny května už řešili kriminalisté v Ústeckém kraji sedm případů – dvě vraždy a pět pokusů o ně. Loni za celý rok vyšetřovali devět kauz.

V roce 2021 vyšetřovali kriminalisté v Ústeckém kraji od ledna do poloviny května "jen" tři případy, letos je to více než dvojnásobek. „Od začátku roku evidujeme sedm vražd či pokusů o ně. Ve dvou případech se jedná o dokonané vraždy, v pěti o pokusy. Oproti stejnému období loňského roku je to o čtyři případy více,“ vypočítal policejní mluvčí Daniel Vítek.

Za celý loňský rok řešila mordparta v Ústeckém kraji 9 případů vražd či pokusů o ně, letos už 7.

Detektivové jsou letos zatím stoprocentně úspěšní. „Všechny případy jsou objasněné,“ pokračoval Vítek. Také v loňském roce policisté všechny podezřelé dopadli.

K první vraždě došlo na začátku února na okraji Rumburku. Když hasiči do Východní ulice, do lokality sousedící s Jiříkovem vyjížděli, netušili, jaký nález je čeká. V požářišti totiž leželo tělo ženy. Už během pár hodin měli policisté první stopy vedoucí k podezřelému, o dva dny později ho zadrželi.

Policie už zná totožnost ženy, kterou našli u Rumburku. Zadrželi i podezřelého

Jak se později ukázalo, muž se v minulosti s modrpartou už setkal. „Obviněný čtyřicetiletý muž byl v minulosti za pokus vraždy již odsouzen," uvedla k případu policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Vyšetřovalo se tehdy také v jiříkovském sběrném dvoře, kam pachatel měl odvézt několik vozíků odpadu. Co přesně se na pomezí Rumburku a Jiříkova stalo, zatím oficiálně stále není jasné. Podle zdrojů Deníku se ale oběť s údajným pachatelem znala, oba měli žít v Jiříkově. Muž měl ženě před smrtí posílat nevhodné sms zprávy. Zemřelá žena prý vyrazila na nákup do Rumburku, domů už se nevrátila, hasiči pak hořící tělo našli v pytli plném odpadků.

Mladý život vyhasl v lesích

Také druhá dokonaná letošní vražda se odehrála na Děčínsku. Obětí vraždy se tam v závěru února stal teprve 13letý chlapec. Jeho znetvořené tělo se našlo v lesích pod kopcem Chmelník, z vraždy jsou podezřelí dva mladíci - 15letý a 18letý.

Podrobnosti činu policie prozatím nezveřejnila. Dvojice měla podle některých neoficiálních zdrojů mít údajně vraždu naplánovanou. 13letá oběť se za nimi vydala hned po škole. Podezřelí pak měli chlapce brutálně ubít, použít k tomu prý měli klacky, nůž a pytel, který mu údajně nasadili přes hlavu.

Pochovali 13letou oběť brutálního útoku. Petice brojí za vyšší trest pro vrahy

První pokus o vraždu se stal začátkem roku na Ústecku. Roli v něm hrají nezletilí. „Vzhledem k věku aktérů se k případu nebudeme vyjadřovat,“ uvedla už dříve policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

K dalšímu pokusu o vraždu došlo 27. ledna v Brozanech. „Hádka mezi dvěma muži tam vyvrcholila střelbou z legálně držené střelné zbraně,“ popsal případ mluvčí Daniel Vítek. Postřelený muž útok pistolí přežil, střelce policisté rychle zadrželi.

Podle informací Deníku k rozepři došlo okolo 16. hodiny v centru městečka. Střelec má pocházet z Lovosicka a důvodem sporu měla být žena.

Potyčka dvou mužů v Brozanech vyvrcholila střelbou. Jeden skončil v nemocnici

Jen o den později se další případ odehrál v Ústí nad Labem. „Muž napadl poškozeného řeznou zbraní a způsobil mu četná zranění na různých částech těla,“ uvedl Vítek. Drama se stalo v centru, pachatel napadl muže, s kterým přišel do bytu společně. Zranění měl muž po celém těle, některá údajně hluboká a jen náhodou nebyly poškozeny životně důležité orgány. Také tohoto pachatele policie rychle zadržela.

Čtvrtý letošní pokus o vraždu vyšetřovali detektivové v dubnu v Klášterci nad Ohří. Obviněný 37letý muž tam měl bodnout hosta restaurace nožem do krku.

Opilý surovec napadl miminko

Prozatím poslední pokus o vraždu se stal v Chomutově na začátku května. 32letý útočník, který měl být pod vlivem alkoholu, tam surově atakoval svoji malinkou dcerku. „Muž brutálně napadl dceru v kojeneckém věku,“ popsal policejní mluvčí Daniel Vítek. Způsobil jí velmi vážná zranění, podle informací od policie mělo být důvodem napadení zřejmě to, že holčička plakala.

Brutální napadení kojence v Chomutově: Opilému tátovi zřejmě vadilo, že pláče

Takový začátek roku policisté z mordparty v Ústeckém kraji dlouho nepamatují. V roce 2020 se odehrálo celkem třináct případů, všichni pachatelé skončili za mřížemi. Jeden případ z osmi zůstal neobjasněn v roce 2019, jeden z jedenácti v roce 2018. V roce 2017 se podařilo odhalit pachatele ve všech deseti případech.

Za posledních deset let evidují policejní statistiky 101 vražd či pokusů o ně v Ústeckém kraji. V sedmi případech není v kolonce „pachatel“ žádné jméno.

Počet vražd se letos zvýšil také celorepublikově. Od začátku roku do konce dubna evidují policisté v České republice 54 vražd, o 14 více než ve stejném období loni. Odborníci ale zatím nechtějí příčinu růstu vůbec komentovat, ani to, zda na čísla může mít vliv "uvolnění života" po koronavirových uzávěrách. „Na analýzu jakéhokoliv trendu je skutečně brzy, navíc v případě vražd, z nichž drtivá většina je motivována osobními vztahy, téměř neexistuje racionální vysvětlení,“ uvedl Ondřej Moravčík z policejního prezidia.