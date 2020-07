Zvlášť brutální vraždu začal v pondělí 27. července řešit ústecký krajský soud. Eskorta k němu z litoměřické vazební věznice přivedla 39letého bulharského dělníka se základním vzděláním Antona Ivanova Toneva. Podle obžaloby loni v říjnu v bytě v Mostě během několikahodinového útoku umlátil k smrti svého 52letého spolubydlícího Ivelina K.

Obžalovaný si na fatální událost nepamatuje, předtím popíjel, prý je také duševně nemocný. V bytě byli další tři lidé, o útoku věděli. Obžalovaný jim ale podle nich vyhrožoval, ať nezasahují. Sousedi z domu třikrát volali policii, tragédii to nezabránilo. Za zvlášť surovou trýznivou vraždu teď Tonevovi hrozí až dvacet let vězení nebo výjimečný trest. Pozůstalí poškozeného žádají za nemajetkovou újmu v souhrnu přes 5,5 milionu korun.

K otřesnému zločinu došlo ve druhém patře nájemního domu v ulici Josefa Ševčíka po půlnoci 15. října 2019. „V úmyslu usmrtit fyzicky napadl poškozeného, a to za užití tupého násilí,“ popsal čin obžalovaného státní zástupce František Stibor. K násilí podle něj docházelo desítky minut v pokoji, koupelně i kuchyni. Muž útočil pěstmi, kopy, ale i kuchyňským nožem a zednickým kladivem. Spolubydlícím smýkal za vlasy, házel s ním, pořezal ho, uřízl mu dokonce i vlasy. Ubitý utrpěl mnohočetné pohmožděniny v obličeji, rozměrnou trhlinu v podkoží čela, tržně zhmožděné rány po obličeji, zlomení nosu, zlomeniny žeber, řeznou ránu a další poškození. Následkům podlehl ještě před příjezdem záchranky.

Obžalovaný menší zavalité postavy vypovídal s pomocí tlumočnice z bulharštiny. „Nemůžu s jistotou říct, jestli je to pravda. Nepamatuji si všechno, co se ten večer stalo,“ vyjádřil se k obžalobě Tonev. „Pamatuji si, že jsme se pohádali a došlo ke konfliktu, Nepamatuji si, kvůli čemu to vzniklo. Ani to, proč to tak tragicky skončilo.“ Popsal, že předtím byl v restauraci, vypil prý čtyři až pět drinků a cítil se být opilý.

Agenturní pracovník ve stavebnictví nebo skladech byl v ČR od srpna 2019, pracoval v Proboštově. S ubitým prý neměl nikdy předtím závažný konflikt. Senátu tvrdil, že bere prášky, že má duševní nemoc s tím, že se už několikrát léčil a byl dokonce hospitalizovaný. Soudce měl k ruce jeho bohatý rejstřík trestů z Bulharska. V něm měl záznam o rušení veřejného pořádku, méně závažné újmě na zdraví, rušení nočního klidu nebo úmyslném poškození majetku.

Zahraniční pracovníci se podle svědectví sousedů v bytě střídali. „Když bylo otevřené okno v létě, byli hodně slyšet,“ uvedl už v policejním výslechu Václav F. z přízemí a dodal, že Bulhaři pořád někde pili, a když přišli z hospody, šli si k Vietnamci naproti pro další flašku.

Také tu noc byl soused doma. Pak se prý ozval stejný řev, jako když se vraceli z hospody, tak je vyrazil umravnit. „Řekl jsem jim, že mě s..ou, že tu spí lidi, tak aby se chovali normálně,“ popsal muž. V průběhu noci volali z domu policii na Bulhary nakonec třikrát. „Slyšel jsem dunění, dupání, jako by někdo padal na kolena. Křik jsem neslyšel,“ popsal svědek Václav F.

O říjnové noci vypovídal spolubydlící obžalovaného i ubitého Krasimir K. „Vrátili jsme se s Ivelinem z práce, převlékli se a šli si dát jedno pivo,“ vylíčil muž s tím, že se pak vrátili domů a lehli si, protože měli jít ráno do práce. „Později Anton zavolal zvenčí na Ivelina, aby mu otevřel. Hodil mu klíče oknem. Obviněný je nemohl v trávě najít, začal zezdola křičet, ať sejde dolů. Začal ho bít už tam. Později přišel k nám do pokoje, chtěl od něho cigaretu. Když mu ji nedal, začal ho bít znovu,“ doplnil muž.

Tonev pak v bytě našel nůž a zednické kladivo. „Vytáhl Ivelina z pokoje a pokračoval v bití. Sousedka zezdola zavolala policii. Hlídka zazvonila, ale nevstoupila do bytu a on ho pak začal opět bít. Pak někdo zavolal policii podruhé. Policisté klepali na dveře a on nám řekl, ať se nehýbeme, nebo nás zabije všechny,“ popsal svědek s tím, že Tonev rozbil všechny žárovky, pak Ivelina začal bít znovu a ten se pokálel. „Odtáhl ho do koupelny, aby se umyl. Viděl jsem v měsíčním světle, že měl zakrvácený obličej,“ pokračoval ve výpovědi muž.

Neměl šanci se bránit

Bití nepřestávalo, Tonev také Ivelinovi nožem uříznul vlasy, bil ho i kladivem. Ivelina pak nutil v naprosté tmě uklízet, což dost dobře nešlo, pak po něm chtěl orální sex. K tomu muž nesvolil, tak ho znovu vláčel bytem. „Nám všem zakázal dotknout se telefonu. Sousedé potřetí zavolali policii. Hlídka přišla, ale všude byla tma. Tonev otevřel dveře. Policisté měli baterku. Vstoupili do bytu, pacifikovali ho a zavolali záchranku. Zkoušeli ho oživit elektrickými šoky. Pak nás všechny zadrželi,“ uzavřel svědek.

Celá „nakládačka“ podle něj trvala 3 až 4 hodiny. „Bylo na něm poznat, že byl opilý,“ řekl svědek o Tonevovi s tím, že Ivelin v žádném případě nebyl schopný se mu ubránit, vážil 40-45 kilo. „Usuzuji, že něco mezi nimi předtím bylo. Říkal: předtím jsi peníze dával Živkovi, teď je budeš dávat mně. Ten ho jenom prosil, aby ho nechal být,“ dodal s tím, že bylo nelidské, co obžalovaný udělal. „Ivelin byl moc hodný člověk, s nikým se nehádal, nebyl vůbec agresivní. Žádnou příčinu k žádnému útoku nezavdal,“ dodal Krasimir.

O událostech vypovídal i syn Krasimira, který v bytě též bydlel, mladík Valentin K. Senát se zajímal o to, proč nezasáhl aspoň tím, že by zavolal na policii. „Nevěděl jsem číslo, hlavně jsem neuměl česky. Mohl jsem utéct, ale zůstal by tam můj otec,“ vysvětlil svědek.

Soud odložil líčení na úterý 28. července.