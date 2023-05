Recidivista se vloupal do sklepa domu nedaleko centra Mostu. Překonat musel troje dveře, nakonec mu ale krádež díky odvážné svědkyni nevyšla.

Zloděj - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

K vloupání do sklepa jednoho z domů v Mostě vyjížděli policisté ve čtvrtek 18. května tři hodiny po půlnoci. Žena, která jim návštěvu nezvaného hosta oznámila, slyšela hluk z útrob domu a proto se šla podívat, co se děje. Naskytl se jí pohled na násilně otevřené dveře do suterénu a linoucí se zvuky jí prozradily, že je někdo uvnitř. Pak žena spatřila neznámého muže, který když zjistil, že je odhalen, snažil se rychle spakovat. Se svědkyní se ale začal přetahovat o dveře tak intenzivně, až se ve sklepní místnosti sám uzavřel. "Pro ženu už pak nebyl žádný problém přivolat na místo policejní hlídku. Ta 34letého muže ihned zadržela a převezla do cely," informoval policejní mluvčí Václav Krieger.

Zloděj musel překonat troje dveře, aby se do sklepa dostal. "Z jedné kóje stačil odcizit měřák na vodu a další věci si ke krádeži připravil. Celkovou způsobenou škodu na majetku policisté v současné době zjišťují," doplnil Krieger.

Policisté zjistili, že zadržený muž není žádným nováčkem. Okresními soudy v Mostě, Teplicích a v Prachaticích byl už za majetkové delikty potrestán a pobyl si několik měsíců ve vězení. Nyní je muž navíc podezřelý z krádeže vloupáním. Vzhledem k pestré minulosti mu hrozí další až tříleté vězení.