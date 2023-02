Policie v úterý 14. února oznámila, že má podezřelé z vloupání do benzinové čerpací stanice na Chomutovsku. Ke zločinu došlo na začátku února a dosavadní vyšetřování ukázalo na tři muže z Mostu a Jirkova, kteří ho zřejmě mají na svědomí.

"Během pár okamžiků do prostor prodejny násilím vnikli neznámí pachatelé, kteří tam odcizili cigarety a alkohol v celkové hodnotě bezmála 60 tisíc korun. Poškozením vstupních dveří způsobili další škodu předběžně vyčíslenou na 80 tisíc korun," shrnula policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Zloději však neunikali spravedlnosti dlouho. Schopným policistům se podařilo brzy zjistit totožnost tří pravděpodobných pachatelů a zjistit místa jejich pobytu. Zadrželi je ve stejnou dobu na různých místech Mostu.

Svědkyně: Kvůli chování obžalovaných učitelek z MŠ v Klášterci jsem dala výpověď

Do prodejny čerpací stanice měli vniknout dva 39letí muži z Mostu a jeden o rok starší z Jirkova. Vyšetřovatel je obvinil ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci.

"Tento Jirkovan byl již na podzim chomutovským vyšetřovatelem obviněn z pokusu krádeže. Toho se podle zjištění policistů dopustil koncem loňských letních prázdnin v obci na Chomutovsku. Tehdy se měl v noci na kole vydat k večerce, do které měl pak s užitím násilí vniknout. Uvnitř si připravoval pytel na odcizené zboží, ale měl smůlu. Vyrušil ho totiž provozovatel večerky, který tam spal. Dotyčný tedy utekl, před prodejnou nasedl na jízdní kolo a odjel," upozornila mluvčí Glogovská.

I tehdy se podařilo totožnost podezřelého zjistit a obvinit ho. "Nyní už je za mřížemi, vyšetřovatel totiž kvůli pokračování v trestné činnosti u dvou z obviněných podal podnět ke vzetí do vazby. Ten byl akceptován a tito muži budou na výsledek vyšetřování čekat ve vazební věznici," uzavřela policejní mluvčí s tím, že pokud soud uzná jejich vinu, mohou ve vězení strávit až tři roky.

Třetí z obviněných je stíhán na svobodě. Jemu by soud mohl uložit trest odnětí svobody až do výše dvou let.