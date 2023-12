Ze znásilnění a loupeže je obviněná 42letá žena z Bíliny, která si za svou oběť vybrala mladistvého hocha cestou vlakem do Mostu. Ženě hrozí až deset let za mřížemi.

Mostecké nádraží. Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Vokurka

K události došlo v září ve večerních hodinách, kdy žena cestovala vlakem do Mostu. Tam potkala v tu chvíli zatím nic netušícího mladíka, kterého žádala o drobné na cestu do Prahy. Ten jí věnoval 160 korun. Oba pak vystoupili v cílové stanici, na to, co se ale dělo dál, hoch zřejmě už nikdy nezapomene. V nádražní hale mládence žena chytla za ruku a měla ho táhnout ven několik desítek metrů ke křoví. Ten ze strachu nic neříkal a ani se nebránil. Telefonem se snažil si zavolat pomoc, ale to mu s křikem žena nedovolila.

"V tmavém křovinatém zákoutí se zastavili a obviněná požadovala vydání dalších peněz. I přes nesouhlas poškozeného vytáhla z jeho kapsy peněženku, o kterou se chvíli přetahovali. Ženě se podařilo vytáhnout dvě bankovky, které uschovala a odmítla je vrátit," popsal policejní mluvčí Václav Krieger s tím, že pak se chtěla žena zřejmě revanšovat, proto mladistvému stáhla zapnuté kalhoty a začala mu provádět masturbaci. Mladík však o žádné sexuální služby nestál, ze strachu z fyzického napadení však nekladl žádný odpor. Po krátké době žena přestala.

Mladík se opět s neúspěchem dožadoval vrácení ukradených peněz. Stíhaná žena mu ještě několikrát nabídla pohlavní styk, který mladík odmítl a šel celý incident oznámit na policejní služebnu. "Přijatým oznámením se ihned zabývali mostečtí kriminalisté a započali pátrání po ženě. Získané informace navedly policisty k podezřelé ze spáchání vyjmenovaných zločinů, a tu si předvolali k výslechu. Pokud bude žena uznána vinnou, hrozí jí až desetiletý trest odnětí svobody," informoval Krieger.