Ostraha obchodního domu zadržela muže, kterého podezírala z krádeže zboží v jednom z obchodů. Podezření se potvrdilo a muž skončil na policejním oddělení v Mostě.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Policisté zjistili, že muž kradl už v minulosti a byl odsouzen, navíc je v podmínce. Litvínovan ve věku 42 let v obchodním domě v centru Mostu kradl oděvy. Vybral si dvě balení spodního prádla s trenkoslipami v hodnotě 748 korun. Ty ukryl do krabice od kukuřičných lupínků a tu zalepil. Z prodejny pak odešel, aniž by zaplatil. Poté byl zadržen.