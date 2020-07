Jako smyslů zbavený řádil 21letý mladík ve tři hodiny ráno v panelovém domě na mosteckém sídlišti Výsluní. Napadl souseda a snažil se zaútočit i na přivolané policisty.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Mladý muž přišel do domu, kde bydlí, kolem třetí hodiny ráno a zabouchal na dveře starších lidí. Rámus obyvatele bytu vzbudil. „Majitel bytu otevřel vstupní dveře, kde na chodbě stál obviněný s železnou tyčí o délce 83 centimetrů, kterou bouchal do dveří. Posléze měl tyčí udeřit muže do hlavy. Napadený ihned zavřel vstupní dveře, ale útočník byl zřejmě v ráži a tyčí poškodil kukátko. Poté otvorem skrz rozbité kukátko prohodil tyč do bytu,“ popsala události policejní mluvčí Ludmila Světláková.