Strážníci se snažili slovně situaci uklidnit. Zprvu se jevilo, že bude vše v pořádku. Pak se to ale zvrhlo. Když dotyčný odcházel z místa, na poslední chvíli se otočil, a strčil do jednoho ze strážníků. Poté skončil v poutech. Druhý z mužů se rozhodl svého kamaráda bránit. Zasahující strážníky také napadl. I on ale skončil po svém agresivním chování v poutech.

Následná dechová zkouška jasně ukázala na přítomnost alkoholu v dechu. První z mužů nadýchal 2,9 a druhý dokonce 3,1 promile. Po dohodě s lékařem byli oba muži převezeni do protialkoholní záchytné stanice v Teplicích.

Záchytka je na to připravená

Personál teplické záchytky je na podobné případy zvyklý. Vloni tam takovýchto opilých agresorů ze všech koutů kraje přivezli celou řadu. Z celého Ústeckého kraje to bylo přes tisíc lidí. Přičemž 30 procent z toho byli bezdomovci, kteří se po vyspání ne vždy vrátili do svého města či obce mimo okres Teplice.

Záchytnou stanici v Teplicích provozuje Krajská zdravotní. Cena jednoho 24hodinového pobytu na záchytné stanici je 3 tisíce korun. Ne všichni klienti zaplatí. Doplácet za ně pak musí kraj, který tuto službu zřizuje. Nejvíce klientů bylo z Teplic, následuje Ústí nad Labem, Most a Děčín.