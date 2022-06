Herkommerová, kterou soud o odročení předem informoval, odmítla kauzu komentovat. „Já se nebudu vyjadřovat, mám svého advokáta,“ sdělila Deníku do telefonu.

Soudkyně Lehká kvůli jízdě v opilosti končí, odvolací soud její vinu potvrdil

Obžaloba souvisí s případem bývalé místopředsedkyně krajského soudu Markéty Lehké z Mostu, která byla loni pravomocně odsouzena za řízení auta pod vlivem alkoholu. Herkommerová v lednu 2020 pro Lehkou vypracovala posudek, podle kterého nebyla řidička opilá. Podle obžaloby však lhala. „Jako znalec podala nepravdivý znalecký posudek a jako znalec před soudem uvedla nepravdu o okolnosti, která měla podstatný význam pro rozhodnutí,“ stojí v obžalobě. Pokud soud uzná vinu, hrozí znalkyni zákaz činnosti nebo odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

Podle státního zástupce znalkyně vědomě a v rozporu s poznatky ze svého oboru pomáhala Lehké zbavit se trestní odpovědnosti, a proto znalecký posudek zhotovený pro trestní řízení odporoval objektivně zjištěným faktům. Znalkyně v posudku mimo jiné uvedla, že je víc než pravděpodobné, že hladina alkoholu v krvi byla nulová a Lehká neřídila v opilosti. Posudek také obsahoval tvrzení, že léčivé přípravky Bromhexin a Stopangin, jejichž požitím se Lehká u soudu bránila, ovlivnily výsledek obou dechových zkoušek. Ty podle znalkyně neměly žádnou vypovídací hodnotu. Herkommerová svá zjištění navíc osobně hájila při hlavním líčení u mosteckého soudu, takže státní zástupce pro ni navrhl přísnější postih.

Řídila soudkyně opilá? Soud chce třetí posudek, zda mohlo jít o důsledek léků

Herkommerová je vedoucí oddělení laboratorního komplementu mostecké nemocnice. Podle serveru Česká justice jako znalkyně pro několik samospráv po celé zemi vypracovává toxikologické posudky pro správní řízení, která města vedou s řidiči podezřelými z řízení po požití návykových látek, a o tématu toxikologie také publikuje.

Lehká přišla o talár

Bývalá krajská soudkyně Markéta Lehká řídila v prosinci 2019 v Mostě auto po požití alkoholu, čímž spáchala trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. K tomuto závěru došel loni v lednu Okresní soud v Mostě. Lehké uložil podmíněný trest, pokutu a dočasně jí zakázal řídit motorová vozidla. S odvoláním neuspěla a nakonec přišla o talár.

Policisté jí naměřili v dechu nejprve 1,8 a po pěti minutách 1,75 promile. Podle Lehké to bylo následkem požití léků. Podezřelé vyjíždění do levého pruhu vysvětlovala tím, že řešila prudkou hádku svých dvou dětí, které měla na zadním sedadle, kam se otáčela. „Soud má za to, že tato její obhajoba byla vyvrácena,“ uvedl tehdy mostecký soudce Benno Eichler.

Svůj verdikt opřel o objektivní znalecké posudky, zjištění policistů a videozáznam. Jízdu označil za bezohlednou a podle něj málem došlo ke srážce s dalším autem. „Styl řízení byl katastrofální a jen náhodou se nestalo nic horšího," dodal.

Podle něj se jasně prokázalo, že léky Bromhexin a Stopangin nemohly být příčinou tak vysoké koncentrace alkoholu v dechu při opakovaném měření. Z rozsudku také vyplynulo, že podobné hodnoty by byly i v krvi, jejíž odběr ale Lehká na místě odmítla. U soudu trvala na tom, že alkohol nepila, a hájila se tím, že v den jízdy byla přepracovaná.