U Okresního soudu v Mostě pokračovalo ve čtvrtek 5. března hlavní líčení k výbuchu v litvínovské chemičce, od kterého letos v srpnu uplyne pět let. Případ je mimořádně složitý, protože stojí na technice a přírodních vědách. Hovory v jednací síni tak opět připomínaly debaty na univerzitách. „Nejsem chemik,“ upozornil státní zástupce Jan Schindler, když žádal o srozumitelnost. Zdlouhavý proces navíc doprovázejí spory mezi samotnými znalci, jejichž stanoviska si protiřečí. „Posudek je zavádějící,“ reagoval například profesor Pavel Danihelka, který zpochybnil námitky slovenských expertů. Vytkl jim třeba, že použili nevhodný statistický model pro šíření uniklého těžkého plynu v chemičce. Soudkyně Bohumila Huňáčková jednání odročila na květen, dokdy má Danihelka doplnit svůj posudek a reagovat v něm na nové podklady a dotazy obhajoby.

Obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti čelí v této kauze už třetím rokem Jan Doskočil a Václav Macal. Jako vedoucí zaměstnanci etylenové jednotky podle obžaloby havárii přímo nezavinili, ale nezabránili výbuchu uniklého plynného propylenu, nezajistili včas spuštění vodních a parních clon a porušením pracovních povinností způsobili velkou škodu za téměř 800 milionů korun. Obžalovaní trvají na své nevinně. Také svědci se při minulých líčeních shodli, že řetězec mimořádných událostí nešlo zastavit kvůli nepředvídatelné anomálii na pojistném ventilu potrubí s propylenem. Při havárii nikdo nezemřel a nebyl ani vážně zraněn.

Danihelka přesto ve čtvrtek kritizoval provozní předpis, který nechává personálu na zvážení, zda použít clony pro zmírnění havárie, protože mohou vyvolat jiskru z elektrostatického náboje. Podle znalce by to nehrozilo a clony, které naředí plynnou směs, mohly následky mimořádné události zmírnit. Jeho tvrzení důrazně odmítl Doskočil, podle kterého hořelo vysoko na potrubním mostě mimo dosah clon. „Nevím, jak by mohly pomoci při hasebním zásahu,“ řekl obžalovaný. Argumentoval i tím, že pro clony nebyl dostatek páry. Znalec to označil za podivné, protože bezpečnostní systémy mají podle něj v průmyslu fungovat, jinak z výroby plyne veřejné ohrožení. Součástí rozšířeného posudku tak bude zřejmě i analýza parního hospodářství.

Firma své obžalované zaměstnance od počátku hájí. Podle jejího interního šetření jednali správně a výbuchu nemohli zabránit. „Trváme na svém původním stanovisku,“ řekl před čtvrtečním líčením mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl. Společnost jako právnická osoba podle vyšetřovatelů nepochybila.

Rekonstrukce poškozené části závodu trvala přes deset měsíců. Podnik instaloval nové technologie, zvýšil bezpečnost a letos chce za 10 milionů korun postavit polygon pro firemní i dobrovolné hasiče. Cvičná stanoviště vzniknou z nevyužívaného tankoviště a budou součástí tréninkového centra, které chemička otevřela pro nové operátory a stálo 50 milionů. Na polygonu budou chemici cvičit pohyb na plošině s únikem páry či vyprošťování průlezem z nádob. Hasiči budou na různých zařízeních trénovat hašení a chlazení během požáru plynných uhlovodíků a úniky kapaliny či plynu simulované párou a vodou. „Takový polygon přímo v areálu nám dosud chyběl,“ sdělil velitel záchranného hasičského sboru Unipetrolu Petr Králert. V budoucnu se počítá i s vybudováním výukového stanoviště pro výkopové práce, kde se operátoři seznámí s bezpečností práce v uzavřených prostorech nebo pod úrovní terénu.

Co se stalo 13. srpna 2015

Havárii způsobil řetězec událostí na petrochemii, kde se zpracovávají ropné produkty. Vše začalo výpadkem chladicí vody propylenového okruhu a zvýšením tlaku na zařízení. Systém si s tím obvykle umí poradit, jenže při bezpečnostním spalování se porouchal jeden z pojistných ventilů (tzv. chattering). Z trhliny uniklý mrak výbušného propylenu venku ve směsi se vzduchem explodoval. Poté se nečekaně vznítil pod pecí chladící olej. Z jednotky bylo evakuováno 3 132 lidí. Zasahovalo 499 hasičů ze 42 sborů. Celkové náklady na opravu poškozených zařízení přesáhly 4 miliardy korun a ušlý zisk kvůli odstavení etylenové jednotky překročil 9 miliard korun.