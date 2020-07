Bouchl hlavičkou maličké o futro. Zemřela by ale i bez toho, 28letý muž totiž předtím s 11týdenním dítětem intenzivně třásl, aniž by mu držel hlavičku. Mostečan Vladimír K. kvůli tomu teď stojí před krajským soudem. Obžalovaného ve čtvrtek 2. července přivezla do Ústí eskorta z vazební věznice v Litoměřicích. V soudní síni činu zalitoval, přesto mu hrozí až 16 let vězení.

Muž podle obžaloby loni v říjnu u sebe doma v mostecké bytovce třásl svou dvouměsíční dcerou a udeřil její hlavou o dveře. „V důsledku hrubé manipulace upadla do bezvědomí,“ popsala státní zástupkyně Simona Konopáčová s tím, že z mostecké nemocnice, kam ji nejprve vezli, holčičku kvůli závažnosti zranění záhy transportovali na JIP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Zemřela zkraje tohoto roku v mostecké nemocnici, kam ji dali do následné péče. Vladimírovi K. za zločin těžkého ublížení na zdraví na dítěti mladším 15 let, které potom zemřelo, hrozí až 16letý trest. Pojišťovna chce po obžalovaném za financování nákladné zdravotní péče k udržení dítěte při životě částku kolem 1,85 milionu korun.

Ještě živé dítě na přístrojích v nemocnici prohlížela soudní znalkyně z oboru lékařství Andrea Vlčková. Holčička měla zarudlá ložiska kůže v temenních krajinách, dvojitou zlomeninu levé temenní kosti, výrazný otok mozku a další pohmožděniny na těle, krvácela do obou očí. „Poranění ji jednoznačně ohrožovalo na životě, jednalo se o velmi závažné nitrolební poranění,“ uvedla znalkyně před soudem s tím, že si zranění bezpochyby nemohla způsobit sama. I kdyby nedošlo k úderu o dveřní zárubeň, smrt by podle Vlčkové jednoznačně dřív či později přišla jako následek třesení hlavičkou.

Obžalovaný muž se základním vzděláním a epilepsií popisoval, že ho vychovával spíš otec než matka. V době nástupu do vazby byl nezaměstnaný a děvčátko měl s družkou, která už měla dvě další děti z předchozího vztahu. „Nemělo se to stát, byla to svým způsobem nehoda,“ vyjádřil se Vladimír K. k tragické události. „Neuvědomoval jsem si, že by dcera mohla mít problém s důsledkem třesení,“ dodal s tím, že zlomeniny kostí byly následkem toho, že s kojencem omylem bouchnul o futro dveří, když mu šel do koupelny opláchnout obličej. To proto, že brečel a zakuckal se, když ho krmil sunarem. Po nárazu do dveří mu vyklouzl z ruky a začal ochabovat. Jeho přítelkyně pak zalarmovala záchranku. „Nevím, co bych k tomu dál řekl. Samozřejmě mě to mrzí, nemělo se to stát, bylo to moje jediné dítě, které jsem si moc přál,“ uzavřel Vladimír K., který si dnes s matkou zemřelé píše, navštěvuje ho i ve věznici.

Otec obžalovaného v přípravném řízení uvedl, že se Vladimír K. učil na automechanika, doma sekal latinu, ale asi se chytil špatné party a pak vedl trochu bezprizorní život. Kvůli epilepsii měl problém sehnat práci. Záchvaty se u něj objevovaly zčistajasna, zažil jich u něj desítky. Otci muž přinesl ještě před porodem maličké fotku z ultrazvuku, na dítě se prý těšil stejně jako jeho družka, k níž se choval pěkně a chodil za ní i do porodnice.

Při návštěvě u nich v Mostě K. senior neviděl, že by se jeho syn choval k dítěti nějak špatně. „Nevšiml jsem si, že by u nich byl problém,“ shrnul s tím, že když jeho potomek zvedal vnouče z kočárku, hlavičku mu držel. O události se dozvěděl z telefonátu jeho syna. „Nedokážu si vysvětlit, co se stalo. Snad jen že mu přeskočilo,“ řekl K. senior, ještě když byla jeho vnučka na přístrojích.

Líčení pokračuje v pátek výpověďmi svědků a dalších znalců, soud rozhodne také o prodloužení vazby Vladimíra K.