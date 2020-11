Ve věznici se zvýšenou ostrahou má příštích 11 let strávit 64letý rodák z Mostu Zdeněk K. Podle středečního verdiktu ústeckého krajského soudu se pokusil o vraždu nezletilého.

K činu došlo 14. března před půlnocí v zahradní chatce v Horním Jiřetíně. Tam se u postaršího zaměstnance mosteckých technických služeb scházela omladina z širokého okolí. Říkali mu děda. Mírně opilý Zdeněk K. se se 16letým mladíkem z Litvínova pohádal, údajně kvůli jeho dívce. O tom, co se seběhlo pak, se výpovědi lišily. Podle obžalovaného i několika dalších svědků mu nezletilý naběhl na nůž, s kterým se senior k omladině vracel z kuchyně. Soud se ale nakonec ztotožnil s verzí žalobce. Tedy že Zdeněk K. mladíka do břicha úmyslně bodl.

Obě strany si nechaly lhůtu na odvolání, rozsudek není pravomocný.

Jak popsal státní zástupce František Stibor, k útoku došlo po předchozí slovní rozepři. Zdeněk K. mladíka bodl zepředu do nadbřišku kuchyňským nožem dlouhým 28 centimetrů. „Způsobil mu bodnou ránu pronikající do jater délky 5 centimetrů a hloubky 1,5 až 2 centimetry,“ vylíčil František Stibor s tím, že jen shodou šťastných náhod nedošlo k závažnému vnitřnímu krvácení, které by poškozeného ohrožovalo na životě.

Znalkyně z oboru lékařství Andrea Vlčková vyloučila, že by k tak hluboké ráně mohlo dojít tak, že by se poškozený sám nabodl na nůž, jak obžalovaný tvrdil. Sanita mladíka vezla do Ústí nad Labem k bezodkladné operaci, lékaři o něj museli pečovat na jednotce intenzivní péče. Proto chtěla pojišťovna po obžalovaném kolem sta tisíc korun za mladíkovu léčbu, která se protáhla až do června.

Provinění z minulosti

Obžalovanému přitížilo, že jeho oběť byla mladší 18 let s omezenou schopností se bránit. Zdeněk K. není žádné neviňátko. V rejstříku má šest záznamů, i když velmi staré. Naposledy se dopustil závažného ublížení na zdraví a dostal za ně podmínku od okresního soudu v Mostě. Soudce Jiří Bednář popsal, že před 16 lety své oběti stříkl pepřový sprej do očí a pak na ni opakovaně útočil nůžkami a vidlemi, i když poškozený ležel na zemi. Podle posudků z psychiatrie a psychologie obžalovaný netrpí duševní poruchou. „V zátěžových situacích má sklony k agresivnímu jednání, i když není typickým agresorem,“ přiblížil muže znalec Luděk Daneš a za motiv posledního otřesného činu označil prostý zlobný afekt.

Tvrzení obžalovaného, že mladík vyběhl proti němu a napíchl se na nůž, považovali žalobce i soudce za absurdní a účelová. I další svědci ostatně mluvili o tom, že mladíkovi Zdeněk K. toho večera vyhrožoval, že ho podřeže, případně že si dojde pro nůž a pobodá ho, nebo že ten večer zemře. Obžalovaný, kterého přivezla k soudu eskorta z litoměřické vazební věznice, přijal rozsudek s klidem. „Je to tragédie,“ konstatoval Zdeněk K. „Čas prý zahojí všechny rány. Nezahojil. To co se stalo, s tím se už nesmířím. Nikdy bych neublížil cíleně komukoli z těch, kdo ke mně chodili každý den. Nejlepší z celého případu je, že ten člověk ještě žije a ostatní jsou v pořádku. To je to, co mě bude provázet do konce života,“ shrnul muž v závěrečné řeči.