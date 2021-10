Okresní soud v Mostě řeší obsazení skrývkového rýpadla osmi demonstranty v uhelném dole Vršany u Mostu v říjnu 2019. Sedm žen a jeden muž tehdy strávili na střeše velkostroje tři dny. Těžební společnost se u soudu domáhá náhrady škody ve výši 71 tisíc korun. Žalovaní ale ústy svých právních zástupců tvrdí, že v době protestu se v dole vůbec nenacházeli. „Naši klienti to nebyli,“ sdělil Deníku advokát Pavel Uhl.

Aktivisté na rýpadle neměli občanské průkazy. Jak policisté došli ke jménům žalovaných osob, jejich právní zástupci netuší. Ve čtvrtek 7. října to měli v soudní síni vysvětlit jako svědci dva předvolaní policisté, ale na jednání nepřišli. Celý proces, zahájený letos v červnu, pokračoval bez účasti policistů a žalovaných dalším dokazováním. Pro soudní rozhodnutí je důležité paralelní řízení Báňského úřadu, který průnik do dobývacího prostoru projednává jako přestupek, ale věc dosud neuzavřel.

U soudu si advokáti obou stran prohlédli videa a fotografie, na jejichž základě měla policie demonstranty odhalit. „Mám za to, že podle těchto fotek nelze nikoho identifikovat. Jednak pro jejich nízkou kvalitu, jednak pro nespolupráci fotografovaných osob, které si na mnoha snímcích zakrývají obličej, případně dělají grimasy a mají pomalované obličeje,“ sdělila zástupkyně žalovaných Věra Nováková.

Ze tří předvolaných svědků přišel vypovídat jen důlní inženýr, který během demonstrace zodpovídal za bezpečnost provozu na šachtě. Podle něj se při mimořádné události postupovalo v souladu s předpisy na ochranu zaměstnanců a majetku.

Aktivisté vylezli na rýpadlo 29. října brzy ráno, krátce předtím, než se mělo po jednodenní odstávce zprovoznit. Den předtím byl státní svátek, kdy stroj stál, ale byl pod proudem. Proto v něm sloužil jeden zaměstnanec. Demonstranti vnikli neoprávněně na střechu rozvodny ve výšce 15 metrů a odmítli odejít. Šachta to ohlásila báňskému úřadu a policii a zaměstnance ze stroje stáhla.

Do příjezdu policie hlídala rýpadlo a okolí posílená ostraha dolu, která zkontrolovala další místa šachty, aby vyloučila průnik jiných osob do dobývacího prostoru. Areál je několikrát větší než jezero Most a podle důlního inženýra ho nelze zcela zabezpečit plotem. Proto jsou podél dolu výstražné cedule.

Mohli spadnout dolů

Inženýr hájil přistavení vysokozdvižné plošiny k rýpadlu, na které obvykle lezou při údržbě jen školení lezci či báňští záchranáři. „U skupiny lidí, kteří se na střeše utábořili, existovalo riziko pádu ze střechy. Teploty klesaly k nule a konstrukce mohla být namrzlá,“ uvedl svědek. Plošina měla podle něj pomoci demonstrantům, kdyby chtěli slézt, měla zabránit možné panice a usnadnit vyjednávání policistů. I těm by podle inženýra hrozil na konstrukci vážný úraz. Aktivisté nakonec plošinu nepoužili, ale náklady na její přistavení jsou součástí žaloby.

Jednání se odročilo na leden. „Důkazy byly z větší části provedeny, zbývají svědecké výpovědi,“ sdělil soudce Rudolf Malý, který předvolá další svědky a zjistí, proč nedorazili policisté. Jeden z nich u příslušného útvaru už údajně nepracuje.

Navzdory sporu o totožnost aktivistů chce šachta dosáhnout rozuzlení. „Na žalobě nadále trváme,“ řekl právní zástupce Vršanské uhelné Petr Voříšek. Žalovaná částka kromě plošiny zahrnuje i náklady na posílení ostrahy. Důl také musel vyplatit náhradní mzdu zaměstnancům dotčeným výpadkem provozu.

Aktivisté na rýpadle žádali konec doby uhelné. Označili se za součást globálního antikapitalistického hnutí za klimatickou spravedlnost. Jejich cílem je uzavření uhelných dolů a elektráren. Ve svém manifestu připustili, že jedna akce uhelný průmysl nezastaví, ale obsazením bagru na Mostecku chtějí k podobným protestům inspirovat další lidi. Protestovali také proti prodeji uhelné elektrárny Počerady skupině Se.ven Energy.

Protesty za lepší životní prostředí mají na Mostecku více než 30letou tradici. Před Sametovou revolucí v roce 1989 gradovala kritika smogu a v roce 1992 následovala neúspěšná občanská blokáda obce Libkovice zbourané kvůli těžbě uhlí, ke které ale nikdy nedošlo. Pozdější veřejný tlak podporovaný ekologickými organizacemi přispěl k záchraně Horního Jiřetína, což vedlo v roce 2016 k útlumu lomu ČSA, který se má zatopit. V okrese se demonstrovalo i proti dovozu ostravských kalů na skládku Celio a proti výstavbě spalovny odpadů v Komořanech.