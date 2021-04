Ředitel Stavebního bytového družstva Krušnohor Františka Ryba se musí veřejně omluvit Mostečance romského původu Ivetě Theuserové za urážlivý výrok, který v září 2018 zveřejnil jako Rybovu citaci celostátní týdeník Respekt. Ryba také musí Theuserové zaplatit odškodné za dehonestaci, jak požadovala ve své žalobě na ochranu osobnosti. Ve čtvrtek 15. dubna o tom rozhodl Okresní soud v Mostě. „Bylo vyhověno žalobě v plném rozsahu,“ řekl Deníku soudce Rudolf Malý.

Podle reportáže Respektu, který před komunálními volbami mapoval aktivity kritiků družstva a jeho kontroverzní politické tažení proti „lůze“, ředitel Krušnohoru na adresu Theuserové uvedl: „Ta cikánka prolhaná? Myslíte tu cikánku, co má IQ bublajícího bahna?“.

Soud uznal, že výrok byl řečen a na ochranu osobnosti uložil Rybovi povinnost, aby v týdeníku publikoval omluvu. Šéf družstva musí také zaplatit Theuserové 50 tisíc korun jako satisfakci a uhradit náklady soudního řízení.

Podrobnosti s odůvodněním sdělí soud oběma stranám v písemném vyhotovení rozsudku, který obdrží do jednoho měsíce. Od doručení jim poběží patnáctidenní lhůta k případnému podání odvolání.

Verdiktu soudu předcházela dvě jednání, v únoru a dubnu. Theuserová se účastnila obou, Ryba žádného. Oba měli právní zástupce. Na vyhlášení rozsudku nikdo nepřišel.

Deníku se ředitele družstva nepodařilo zkontaktovat, nebral telefon a na sms nereagoval. Theuserová, která je diplomovanou specialistkou v oborech sociální pedagogika a sociálně správní činnost, se ve čtvrtek starala o pacienty Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze.

„Jsem spokojená s rozsudkem. Spravedlnosti bylo učiněno zadost. Myslím si, že by ředitel největšího bytového družstva měl přispívat k budování sociálního a národnostního klidu a neměl by podněcovat k nesnášenlivosti,“ sdělila Deníku Theuserová.

Vzorem pro další urážené

„Z rozsudku jsem nadšený. Podobné skandální výroky na adresu Romů jsou docela běžnou věcí, ale bohužel, kde není žalobce není soudce. Bylo obdivuhodné, že paní Theuserová se bránila a dotáhla to do konce,“ sdělil Deníku lidskoprávní aktivista Miroslav Brož. Podle něj se Theuserová může stát vzorem pro další Romy, kteří se dosud před urážkami nebránili jako ona. Brož dodal, že případ z Mostu může mít pozitivní vliv na společnost a že dehonestující výroky o Romech by už nemusely být tak časté.

„Jsem rád, že paní Theuserová, která se oprávněně cítila poškozena, nežalovala naše družstvo, ale správně zažalovala osobně pana Rybu, který dané urážlivé výroky pronesl," okomentoval vynesení rozsudku člen představenstva SBD Krušnohor Lubomír Gomboš. „V družstevních bytech bydlí spousta různých lidí a úkolem družstva je stmelovat a nevytvářet mezi nimi nevraživost,“ dodal.

Podle žaloby se jednalo o hrubě dehonestující výrok, kterým Ryba neoprávněně zasáhl do práva Theuserové na ochranu její cti a dobré pověsti, včetně práva na ochranu před nerovným zacházením z důvodu etnické příslušnosti.

Soud v dubnu vyslechl dva svědky, redaktorku a fotografa Respektu. Ti potvrdili, že ředitel družstva, který je zároveň sekretářem politického uskupení Sdružení Mostečané Mostu, urážlivá slova pronesl během rozhovoru pro týdeník. Redaktorka Ivana Svobodová si rozhovor natáčela, ale záznam po čase smazala jako řadu jiných nahrávek.

Zveřejnění výroku bylo podle redaktorky ve veřejném zájmu - chtěla ukázat, jak uvažuje a mluví o konkrétních lidech romského původu vlivná osobnost, která stojí za politickým subjektem. „Považovala jsem to za důležité,“ řekla Deníku Svobodová po druhém jednání. Právní zástupkyně žalovaného tehdy uvedla, že pan Ryba se necítí vinný.

Theuserová na začátku řízení sdělila, že žalobu na ochranu osobnosti dlouho zvažovala, protože se nechtěla vláčet po soudech a mít proti sobě vlivnou organizaci jako je Krušnohor. Pak se ale rozhodla, že si to nemůže nechat líbit, i když potupná slova znovu zazní.

Ředitel odpovědnost odmítl

Soudnímu jednání předloni předcházela předžalobní výzva, aby se ředitel do budoucna nactiutrhačných tvrzení zdržel, zajistil na vlastní náklady v týdeníku uveřejnění omluvy a uhradil újmu. Právní zástupce ředitele výzvě nevyhověl a požadavky označil za zcela neopodstatněné. Předtím se konalo přestupkové řízení, které správní orgán zastavil, protože řediteli skutek neprokázal. Na předžalobní upomínku údajně reagoval tak, že rozhovor s redaktorkou neautorizoval, a odpovědnost odmítl. Žalobkyně však byla jiného názoru a loni v červnu se obrátila na soud.

Krušnohor už dříve pokárala za cílené zveřejňování protiromských příspěvků v jeho družstevním zpravodaji veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Poukázala na to, že zostuzující výroky jsou v moderní demokratické společnosti, jež má zachovávat respekt k lidským právům, nepřijatelné. Krušnohor se hájil tím, že pouze popisuje realitu.

Ryba a Theuserová byli před třemi lety ve sporu, který se týkal domovní správy. Theuserová byla tehdy předsedkyní výboru Společenství vlastníků bl. 331 v Mostě, který ukončil s Krušnohorem smlouvu o správě nemovitosti.

Jádrem současného sporu byla tato pasáž v reportáži týdeníku Respektu (38. číslo, září 2018): … Některým domům se už podařilo od Krušnohoru odtrhnout – třeba domu, kde revoltu nesouhlasící se správou Krušnohoru vedla obyvatelka Iveta Theuserová, která, jak popsala v tisku, přišla na nesrovnalosti v účetnictví svého domu. „Ta cikánka prolhaná? Myslíte tu cikánku, co má IQ bublajícího bahna?“ rozzlobí zmínka o nespokojencích Františka Rybu…

Iveta Theuserová

Je diplomovanou specialistkou v oborech sociální pedagogika a sociálně správní činnost. V minulosti vedla sociální a protidrogovou poradnu v litvínovském Janově. Nyní je sociální pracovnicí Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze. Je občanskou členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.



Sdružení Mostečané Mostu

V letech 2006 - 2014 ovládalo mosteckou radnici, protože dvakrát po sobě vyhrálo komunální volby. Nyní je s menším počtem zastupitelů v opozici, ale podpořilo výstavbu prvního kontejnerového domu v Chanově.