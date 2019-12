Soudkyně Alexandra Šetková se přiklonila k verzi obžalovaných, kteří tvrdili, že vězeň se choval agresivně a museli ho zklidnit donucovacími prostředky. Verdikt není pravomocný. Státní zástupce Radek Bělor se na místě odvolal a výrok označil za špatný.

„Všechny důkazy, které byly provedeny, kromě výpovědi obžalovaných, svědčí o opaku. Soud se věnoval především osobě pana poškozeného, příliš se nevěnoval obhajobě obžalovaných, které soud uvěřil. Otázka je, které verzi, protože obžalovaní předložili soudu tři verze,“ řekl novinářům státní zástupce s tím, že všichni nadřízení obžalovaných vyhodnotili zákrok obžalovaných proti poškozenému jako zákonný.

„Nicméně soud už nezmínil, že ti nadřízení vycházeli z úplně jiných informací, než které sdělili soudu obžalovaní v hlavním líčení a jinak prezentovali zákrok při prověrce na místě,“ dodal státní zástupce.

S rozsudkem nesouhlasil ani zmocněnec Lotyše Alexej Krenke. „Je to politický vězeň,“ poznamenal.

Obhájce Pavel Polák, který při čtvrtečním verdiktu zastupoval oba obviněné, hodnotil rozhodnutí soudu jako spravedlivé. „Nebudu zastírat, že jsem to celou dobu očekával, byť to samozřejmě není nic konečného, neboť jsem předpokládal, že státní zástupce se odvolá. Použití donucovacích prostředků bylo vyhodnoceno všemi nadřízenými jako oprávněné, a není důvod, aby je zpochybňoval někdo, kdo ve vězení porušoval předpisy, každý den několikrát,“ uvedl Polák a připomněl že Ansis Bérziňš je vzdělaný člověk, který na své okolí dokáže působit. Do případu dokonce nechal zapojit také ombudsmanku.

„Jeho osoba se nemíní podřizovat jakémukoli příkazu, neplatí na něj nic, má averzi vůči uniformovaným osobám. Měl by ale vědět, že existují povinnosti a že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Soud rozhodl naprosto správně,“ doplnil Polák.

Návštěva a napadení ve výtahu

K incidentu došlo začátkem loňského roku po návštěvě Lotyšovy matky ve věznici v Litoměřicích. Příslušníci ho od ní odvedli dřív, než chtěl.

Bérziňš měl v návštěvní místnosti napadnout jiného dozorce. Hubka s Nepovímem pak měli Lotyše odvést na celu a po cestě ho ve výtahu fyzicky napadnout. Podle obžaloby ho bili pěstmi, kopy i gumovým obuškem. Dokonce mu měl jeden z nich šlápnout na koleno.

Oba dozorci se však hájili tím, že vězeň se choval agresivně a oni postupovali podle služebních instrukcí. Ve výtahu podle nich Bérziňš začal kopat do zařízení a pouty bouchat do dveří. Nereagoval na ústní výzvy, naopak své chování stupňoval. Proto dozorci k jeho zklidnění použili fyzické donucovací prostředky. Lotyše pak odvedli na ošetřovnu, kde ho prohlédla lékařka. Ta neshledala žádná vážnější poranění. Lotyš ale následně skončil na ošetření v nemocnici, poté nosil berle a ortézu.

Soudkyně Alexandra Šetková při čtvrtečním odůvodnění verdiktu připomněla, za co byl Ansis Bérziňš stíhán v Lotyšsku. „Poté, co skončila politická demonstrace, házel po policistech dlažební kostky. Na budovu parlamentu házel láhve a podílel se na drancování. Vidíme, že byl schopen fyzického ataku vůči uniformovaným osobám,“ shrnula Bérziňšiho resty soudkyně.

Bérziňš byl v Česku vězněn od dubna 2017. Tehdy ho na základě evropského zatykače za delikt v zemi jeho původu zadržela při stáži na liberecké univerzitě policie. Právě ve věznici v Liberci se dopustil dalšího ataku na dozorce, na kterého vylil vařící vodu.