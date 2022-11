Ústecký krajský soud ve středu 2. listopadu začal rozplétat další údajné dotační podvody ve velkých projektech v regionu, podpořených evropskými a národními prostředky v 16. výzvě ROP Severozápad v programovém období 2007-13. Stejně jako ve známější kauze, projednávané aktuálně v Litoměřicích i s dřívějšími hejtmany, i v této paralelní větvi figuruje jako jedno z hlavních jmen to Petra Kušnierze: někdejšího hodnotitele a pak i ředitele dotačního úřadu. Spolu s ním se senátu zpovídá za zatím neprokázané skutky z let 2010-11 dalších devět jmen. Některá u soudu zastupují jen jejich obhájci.

Obžaloba, která má 184 stránek, se věnuje především údajnému podvodu ve stádiu pokusu u projektu na přestavbu části pokojů a kuchyně mosteckého hotelu Cascade. Ale i apartmánů v Chomutově nebo části hotelu Větruše v Ústí, vše v řádech desítek milionů. Jen dotace na Cascade měla činit přes 15 milionů. Nejdůležitější část obžaloby četl zhruba hodinu ve středu 2. listopadu Tomáš Minx z Vrchního státního zastupitelství. To vytýká obžalovaným poškození finančních zájmů EU, dotační podvod, případně zneužití pravomoci úřední osoby nebo zjednání výhody při zadaní veřejné zakázky.

Kušnierz měl jako tehdejší šéf dotačního úřadu Severozápad podle žalobce vypočítaným projektům „umetávat cestičku“. V případě chystané přestavby Cascade měl být zavázán podnikateli Vladimíru Repáčovi, jehož firma Herkul měla mít na zakázce zájem.

Mezi vytýkanými věcmi je například to, že další zainteresovaná firma ICKM Podbaba východ neměla dost finančních prostředků na účtu. „Nesplňovala podmínky pro dotaci,“ konstatoval Minx. Aby přesto vykázala dost potřebných peněz, měla si je nechat poslat hned od několika subjektů, kterým je poté zase vracela.

V dalším rozporu s podmínkami měly být v mosteckém hotelu už před podáním žádosti zahájeny stavební práce. Vedení dotačního úřadu pak mělo úkolovat řadové zaměstnance, aby to kamuflovali. Spolupracovat na podvodném jednání měly i další persony, věnující se například administraci žádosti nebo projektové dokumentaci. Mělo se i manipulovat se zápisy z místních šetření i z výboru rozhodujícím o dotacích a zasahovat do počítačového systému evropských dotací. Hlavně mezi Kušnierzem a Repáčem mělo docházet k nestandardním schůzkám. Věc s Cascade je obžalována ve stádiu pokusu, žádost totiž byla po jejím schválení stažena a dotace vyplacena nebyla.

Obžalovaní se vinni necítí

O dohodu o vině a trestu se státním zástupcem stál jako jediný někdejší zaměstnanec dotačního úřadu ROP Severozápad Pavel Mohaupt. Uvedl, že podlehl tlaku nadřízených, kteří měli chtít zatajit zahájení stavebních prací v hotelu Cascade před podáním žádosti o dotaci. „Vnitřně jsem věděl, že to není dobře,“ kál se obžalovaný, který své podlehnutí tlaku shora zdůvodnil tehdejšími osobními problémy i obavou, že ztratí zaměstnání, když se nepodřídí.

Soudce Ondřej Peřich ho potom vyloučil z hlavního líčení a senát s ním jednal samostatně. V návrhu byl 50tisícový trest a 18měsíční zákaz činnosti spojené s rozhodováním o dotacích.

Všichni ostatní obžalovaní popřeli vinu a slovy svých advokátů vesměs označili obžalobu za nesmysl. Repáčův obhájce například zmínil, že jeho firma Herkul se v té době zabývala typově zcela jinou činností, než je rekonstrukce interiérů. A to zemními pracemi. Podnik měl v té době podle obhájce obrat ročně až miliardu a půl a hypotetická pokoutní snaha o získání zakázky v Cascade by pro něj nebyla žádné terno. Repáč měl v té době navíc plánovat stavbu jiného hotelu v Mostě. Proč by si tedy dělal konkurenci opravou Cascade, pozastavil se obhájce.

Hlavní líčení v této věci pokračuje i ve čtvrtek 3. listopadu a je zatím nařízeno i na další listopadové a prosincové dny. Kromě pražského státního zástupce Minxe sedí na straně obžaloby také Josef Karnoub z advokátní kanceláře Kříženecký a partneři. Je zmocněncem ústeckého hejtmanství, které jako poškozený subjekt požaduje kolem 19 milionů společně a nerozdílně po všech obžalovaných, a to za krajem vyplacené části dotací.