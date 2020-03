Výpověďmi znalců a dalšího svědka pokračovalo v pondělí 9. března u Okresního soudu v Mostě hlavní líčení se čtyřmi anarchisty a jedním environmentalistou. V takzvané kauze Fénix 2 jim hrozí 3 až 10 let ve vězení zejména za podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka.

Podle obžaloby měli Lukáš B., Petr S., Martin I., Lukáš N. a Václav M. zveřejnit na internetu texty oslavující například sériové zapalování policejních aut v Mostě, Litvínově a Praze v letech 2014 až 2016, ke kterým se obvykle přihlásila Síť revolučních buněk. Tři obžalovaní se k soudu nedostavili, ostatní trvali na svých předchozích výpovědích, v nichž vinu odmítli.

Soudní znalkyně v oboru kriminalistika Václava Musilová komentovala svou jazykovou expertizu desítek anonymních anarchistických textů, na kterých stojí obžaloba. „Dospěla jsem k závěru, že jde o stejného autora,“ řekla. U řady textů označila za autora Lukáše B.. Obžalovaný a jeho obhájce se snažili její posudek zpochybnit tím, že styl psaní může někdo cizí napodobit. To znalkyně vyloučila. Zmínila bývalého politika Miroslava Macka, který napsal pokračování románu o Saturninovi a byl kritiky chválen za přesné napodobení jazyka spisovatele Zdeňka Jirotky, ale Musilová a její kolegyně našly v nové knize osobní znaky Macka. „Napodobení se mu nepodařilo. Náš výzkum jsme zveřejnily v časopisu Naše řeč,“ uvedla znalkyně.

Podle Lukáše B. anarchisté mají svůj kolektivní slovník, který identifikaci autorů textů komplikuje. Znalkyně namítla, že anarchisté se sice mohou ve své komunitě jazykově ovlivňovat, ale větná stavba a chybovost spolu s dalšími znaky jsou u každého individuálním jazykovým stylem, který je u jiného pisatele neopakovatelný. S odvoláním na to, že ve svém oboru má 45leté zkušenosti, upozornila, že nehodnotila jednotlivé znaky, ale jejich komplexní soubor.

Povstalecký anarchismus

Znalec z oboru politologie Miroslav Mareš posuzoval v kauze na popud policie například povstalecký anarchismus. „Je to specifický proud v rámci anarchistického hnutí,“ řekl. Podle obhajoby anarchisté ale vyznávají i solidaritu. Znalec připustil, že kladou velký důraz na individuální svobodu, ale zároveň hlásají omezení svobod těch, kteří mají majetek a moc. Obžalovaný Petr S. poznamenal, že i demokracie může být militantní. Znalec to nevyloučil, ale dodal, že demokracie se brání proti tomu, kdo ji chce odstranit, zákonnými prostředky.

Svědek hovořil jen krátce. Uvedl, že Lukáše B. zná z koncertu a o jeho aktivitách z kauzy nic neví. Soudkyně Dagmar Šebková líčení odročila na 18. května, kdy vyslechne znalce z oboru klinická psychologie, další svědky a bude číst listinné důkazy.

Při kauze Fénix 1 justice předloni zprostila obžaloby skupinu anarchistů čelící podezření z údajné přípravy teroristického útoku na vlak s vojenským materiálem. Dva z osvobozených aktivistů jsou obžalovaní v Mostě.

Státní zástupce Václav Richter označil už dříve mostecký soudní proces co do rozsahu spisu a počtu obžalovaných za důkazně náročný. „Je složitý zejména v tom, že se to odehrálo v kyberprostoru,“ sdělil. Soud se zabývá i činností zrušeného mosteckého komunitního centra Ateneo, Mostecké solidární sítě a asociace Alerta spojených s aktivismem blízkým anarchistům.

Obžaloba zmiňuje řadu trestných činů. Většinou se jedná o internetovou propagaci žhářských útoků na prázdná policejní auta, na dálniční kamerový systém a na dveře a vozidla pražské restaurace, která několika zaměstnancům nevyplatila mzdy. Při těchto sabotážích nikdo nebyl zraněn. Tím, že obžalovaní měli zveřejňovat následná prohlášení SRB k sabotážím, podle obžaloby šířili zášť, nenávist a ideologii vyzývající k násilí vůči skupinám osob a radikálně vystupující vůči demokratickému zřízení a ústavnímu pořádku.

U soudu požaduje náhradu škod z podpálených zařízení několik organizací včetně policie. Celkem se jedná o víc než 7 milionů korun.