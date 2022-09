Na malér si zadělal 75letý senior z Mostu, který nedávno na parkovišti u lounského obchodního centra našel peněženku. Jelikož si ji ponechal, policisté ho obvinili z trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V peněžence byly peníze, osobní doklady a platební karta. V krajním případě může jít senior až na dva roky do vězení.

Peněženka. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Milan Jaroš

„V této souvislosti policisté upozorňují občany, že zatajení nálezu je trestné. V případě ztrát a nálezů věcí se často setkáváme s nevědomostí. Někteří občané se mylně domnívají, že nalezenou věc si mohou beztrestně ponechat. Tímto jednáním se však mohou dostat do křížku se zákonem. V případě, že hodnota nalezené věci činí nejméně 10 tisíc korun, mohou se ponecháním takového předmětu dopustit trestného činu zatajení věci. A to i tehdy, že s nálezem nijak nedisponují, avšak nevydají ho oprávněné osobě nebo neodevzdají například do ztrát a nálezů,“ upozornil mluvčí policie Kamil Marek.