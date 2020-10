35letý muž z Mostu čelí obvinění z pokusu zločinu těžkého ublížení na zdraví a z přečinu výtržnictví. Agresor měl v jedné z mosteckých restauracích brutálně napadnout mladšího muže. Před útokem s ním ale ještě popíjel.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

„Došlo k roztržce mezi obviněným a napadeným a obsluhující ženou. Obviněný do poškozeného strčil a ten upadl. Když ležel na zemi, tak ho měl obviněný několikrát kopnout do těla a udeřit opakovaně do hlavy,“ řekla policejní mluvčí Ludmila Světláková.