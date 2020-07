Do vyhroceného sporu se dostali dva řidiči na cestě mezi Horním Jiřetínem a Zálužím. Problémy se zákonem bude nakonec mít 44letý šofér osobního vozu z Litvínovska, který kolegovi v nákladním voze rozbil čelní sklo.

Ke konfrontaci došlo na komunikaci I/27, kde jel řidič s nákladním vozidlem. „Při jízdě ho předjelo osobní auto, jehož řidič měl následně donutit řidiče nákladního vozidla zastavit. Řidič osobního auta vystoupil a šel k nákladnímu vozidlu, došlo ke slovní výměně mezi oběma řidiči, kteří se navzájem počastovali nadávkami a to kvůli charakteru jízdy, která se nelíbila ani jednomu z nich. Následně motorista z osobního vozu měl udeřit pěstí do čelního skla nákladního vozidla, poté z místa odešel, nasedl do svého auta a odjel,“ popsala události policejní mluvčí Ludmila Světláková.