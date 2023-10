Kuriózní přepadení řešili v uplynulých dnech policisté v jedné z restaurací v mostecké čtvrti Zahradní. Muž s černou kuklou na hlavě obsluze hrozil střelnou zbraní. Nakonec se ukázalo, že měl k přepadení zvláštní důvod.

Lupič, zloděj - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Policejní hlídky se u restaurace sjely v sobotu 21. října večer na základě oznámení, že do podniku přišel muž s černou textilní kuklou na hlavě a obsluze vyhrožuje střelnou zbraní. Muž nešetřil vulgárními slovy a ženě za barem vyhrožoval, že jí ublíží. Přitom ukázal zbraň za opaskem a žena se tak obávala o svůj život. Pak se ale stalo něco, co nikdo zřejmě nečekal. Ještě před příjezdem hlídek naštvaný muž kuklu z hlavy sundal a zbraň předal majiteli provozovny. Po příjezdu policistů tak už byla situace klidná.

"Zasahující policisté později zjistili, že se jedná o plynovou pistoli. Agresivního zákazníka ochránci zákona zadrželi a do vystřízlivění převezli do cely. Důvodem tohoto vpadnutí do restaurace bylo údajně to, že se zadržený muž domníval, že mu servírka den před tím připsala na lístek více panáků, než vypil," uvedl policejní mluvčí Václav Krieger.

Mostečan je podezřelý z nebezpečného vyhrožování a vzhledem k tomu, že výhružky doprovázel se zbraní, hrozí mu v případě odsouzení až tři roky ve vězení.