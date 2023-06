Neobvyklého soupeře si pro rvačku vybral opilý muž. Před vstupem do jednoho z mosteckých hotelů se zaměřil na stojanový popelník, na který zaútočil a vulgárně mu nadával.

Pouta. Ilustrační foto | Foto: Deník: archiv Deníku

60letý muž v pátek 16. června přišel k jednomu z mosteckých hotelů, kde se ale v plánu ubytovat neměl. Před vstupem zaútočil na stojanový popelník, s jeho částí pak vstoupil do haly ubytovacího zařízení, odkud jej vykázal personál. To Mostečana rozzlobilo ještě víc, před hotelem tak dvakrát kopnul do zaparkovaného auta značky Volkswagen, které poškodil. "Celkem muž napáchal hmotnou škodu na majetku ve výši 40 tisíc korun. Zaměstnanci hotelu přivolali hlídku městských strážníků, která agresora zadržela a předala republikovým policistům," uvedl mostecký policejní mluvčí Václav Krieger.

Muž je podezřelý z poškození cizí věci a výtržnictví, za ranní rvačku s popelníkem mu hrozí v případě odsouzení až dva roky za mřížemi.