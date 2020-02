Kriminalisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po neznámém pachateli loupeže. Ta se stala v pondělí 17. února kolem 19. hodiny, kdy maskovaný muž přišel do večerky v nákupním středisku Máj a odcizil peníze. Ke zranění osob nedošlo.

Podezřelý z loupeže v nákupním středisku Máj v Litvínově na záběru bezpečnostní kamery | Foto: Policie ČR

Kriminalisté hledají osoby, které se v pondělí mezi 18.30 až 19.15 hodin pohybovaly v blízkosti Máje či večerky a mohly by poskytnout jakoukoliv informaci, možná i zdánlivě nedůležitou. Policii by pomohly i soukromé kamerové záznamy z aut, která v této době projížděla ulicí Valdštejnská nebo Podkrušnohorká kolem Máje. "Kamerové záznamy by mohli mít i řidiči zaparkovaných aut v okolí," sdělila policejní mluvčí Ludmila Světláková.