Akce, při které došlo k zadržení dvou Mostečanů ve věku 34 a 45 let, dostala název Damašek. Policisté měli několik měsíců dvojici v hledáčku a shromažďovali důkazy. Kriminalisté tak také zjistili, že nakoupit další várku, která se měla opět prodávat v ulicích Mostu, si dealeři pojedou do sousedního okresu, konkrétně do Bíliny.