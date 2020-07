Při varovném výstřelu kvůli zastavení ujíždějícího řidiče trefila policistka omylem hlídkové auto stojící jako zátaras na silnici. Musíme udělat vyšetřovací pokus. Chybí další důkazy. I toto zaznělo v úterý 28. července dopoledne u teplického soudu, kde pokračoval dalším líčením případ Patrika P. z Bečova. Ten podle obžaloby 6. ledna 2018 ujížděl policejním hlídkám poté, co ho chtěly zkontrolovat kvůli podezření z řízení pod vlivem drog.

Přestože ho policisté podle svých slov viděli sedět za volantem tváří v tvář, dotyčný u soudu opakovaně tvrdí, že neřídil. „Obvinění stojí pouze na výpovědích dvou policistů. Nic jiného nenasvědčuje tomu, že můj mandant seděl za volantem,“ konstatoval obhájce Patrika P. Pavel Kras.

Když policisté po hazardní honičce dostihli auto v Bílině, bylo prázdné. I na tom staví obhájce své argumenty. Výpověď policistů se teď snaží u soudu zpochybnit. Navrhuje dokonce udělat přímo na silnici vyšetřovací pokus. A to s odůvodněním, že v noční době, kdy proběhla inkriminované honička na silnici mezi Mostem a Bílinou, nebyly zrovna ideální podmínky. „Snad nám v tom soud vyhoví,“ pronesl obhájce.

Hlavní líčení v úterý pokračovalo zejména výslechem ředitele mostecké policie Jiřího Volprechta, který měl v osudnou noc pohotovostní službu. Soud si ho předvolal k popsání události. Volprecht hovořil především o okamžiku, kdy zasahující policisté použili služební zbraň. Nejprve podle něj na silnici postavili napříč služební vůz se zapnutými majáky. To ale přijíždějící řidič ignoroval. U soudu také zaznělo, že kdyby hlídka včas neuskočila ze silnice za svodidla, tak je rychle jedoucí auto smete.

Policistka pak použila varovný výstřel. Souhrou nešťastných náhod v nerovném terénu trefila své služební auto. Soud ale také zároveň konstatoval, že výstřelem nedošlo k ohrožení životů.

Patrik P. podle spisu ujížděl hlídkám rychlostí až 180 kilometrů v hodině. S vozem nebezpečně manévroval, několikrát dostal smyk, vjížděl do protisměru a prorazil několik zátarasů. Policisté ho zadrželi v Bílině, kde našli opuštěný vůz a následně i jeho. Obžalovaný je z obecného ohrožení a násilí proti úřední osobě. On ale trvá na svém.

„Vozidlo jsem vůbec neřídil. Za volantem byla jiná osoba,“ uvedl už v předchozích jednáních u soudu. Pro vysvětlení předkládá svoji verzi, která je postavená na tom, že seděl s přítelkyní na zadních sedadlech. „Byli jsme vzadu a muchlovali se. To, že nás honily policejní hlídky, jsem vůbec nezaznamenal. Pamatuji si až chvíli, kdy má bývalá přítelkyně začala křičet, ať zastavíme. Pak jsme vyběhli z vozu. Z jízdy si ale moc nepamatuji,“ tvrdil soudu na začátku procesu.

Po zadržení odmítl dechovou zkoušku a v nemocnici později i vyšetření krve. To, že měl řídit právě on, potvrdila soudu jeho bývalá partnerka. „Za volantem byl on. Bála jsem se a prosila ho, ať zastaví. Seděla jsem na místě spolujezdce, nikdo další v autě nebyl,“ řekla ve své výpovědi v soudní síni.

Případ bude pokračovat v dalších dnech. Promítat se budou také záznamy z kamer, které auto při honičce zachytily. Jednání proto bylo odročeno na 18. srpna. Obžalovanému muži hrozí až osm let vězení.