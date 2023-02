V šatně spatřil pootevřenou skříňku, ve které byla cizí peněženka s finanční hotovostí 8 tisíc korun a řetízek. Příležitosti využil.

Při výslechu na policii pak popisoval, co se mu v tu dobu honilo hlavou. „Peněženku si vzal prý v domnění, že se jedná o jeho vlastní. Na původní místo ji vrátil až poté, co si měl uvědomit, že tomu tak není. Před tím do ní ale nahlédl a cenný obsah si měl přivlastnit,“ uvedl policejní mluvčí Václav Krieger.

Na majitele po sportovním výkonu čekalo v šatně nemilé překvapení, protože přišel o peníze a darovaný řetízek. Vše v hodnotě 19 tisíc korun. Dotyčnému muži, kterého policie podezírá z krádeže, za jeho chování hrozí dva roky ve vězení.