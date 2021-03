FOTO: Znáte ho? Policie pátrá po muži, který by mohl mít důležité informace

Mostečtí policisté by si rádi pohovořili s mužem, jehož fotografie zveřejnili. Mohl by přinést důležité informace do vyšetřování krádeží v jednom mosteckém obchodě.

Mostecká policie pátrá po tomto muži. Mohl by mít důležité informace | Foto: Policie ČR