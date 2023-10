Na nezvaného hosta, který se motal od stěny ke stěně, narazil majitel domu v Mostě. Dotyčný při svém pohybu v cizím domě dělal hrozný rámus. Před policií se při výslechu obhajoval historkou o ztraceném psu.

Zadržení pachatele, pouta. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek

V sobotu v odpoledních hodinách vyjížděli mostečtí policisté do jedné z ulic poblíž autodromu, kde se měl pohybovat muž na cizí zahradě i v rodinném domě. Majitel nemovitosti uslyšel rachot v předsíni, proto se šel podívat, co ho způsobuje a nestačil se divit.

Na chodbě narazil na nezvaného hosta, který se měl násilím dostat do útrob domu. Majitel vyvedl neznámého muže ven a okamžitě přivolal policejní hlídku.

"Policisté na místě zadrželi 44letého muže, který překonal oplocení rodinného domu a za užití síly vstoupil do obydlí. Vzniklou situaci se snažil zadržený vysvětlit tím, že při venčení ztratil svého psa a domníval se, že mazlíček je právě na cizím pozemku," uvedl Václav Krieger, mluvčí mostecké policie.

Šlapání zelí, vepřové hody a kamarádská sešlost: Na Lesné to o víkendu žilo

Dotyčný si možná vlivem svého stavu, kdy mu v krvi kolovala hodnota téměř 4 promile alkoholu, ani neuvědomil, že porušuje zákon. "Pes byl sice nalezen, těžko by si ale otevřel dveře do domu. Chlupáče převezli městští strážníci do místního útulku, Mostečana pak zase policisté do cely. Na obvodním oddělení si pak převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody. Od soudu může 44letý muž za tuto návštěvu bez pozvání odejít s trestem ve výši až na tři roky," dodal Krieger.