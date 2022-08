Jeden z cestujících ženě lístek koupil, autobus pokračoval v jízdě, ale žena řidiče i pasažéry urážela. Pak kopala do skleněné výplně dveří, kterou rozbila. Řidič zastavil a když zjistil poškození, chtěl ženu na zastávce zadržet. Té se to nelíbilo a řidiče udeřila pěstí do obličeje.