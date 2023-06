Vystrčil Daniel F. z Kadaně ženu z okna v druhém patře litvínovského domu, nebo z něj skočila sama? To je hlavní dilema, které musí rozříznout v případu dlouhodobého týrání ženy ve společné domácnosti ústecký krajský soud. Ačkoli měl dnes, v pátek 16. června, v kauze vynést rozsudek, po poslední výpovědi klíčové svědkyně si senát nechal ještě čas na rozmyšlenou.

Sporu zatím není o tom, že se loni 7. června na zemi pod jedním z litvínovských domů ocitla 22letá žena s četnými zlomeninami. Před pádem z výšky byla v bytě v druhém patře se svým dítětem, 28letým druhem a kamarádkou. Podle obžaloby ji muž z okna vystrčil. A i proto je ve hře kvalifikovat případ rutinního domácího násilí jako pokus o vraždu. Daniel F. vinu odmítá a u soudu ho už stihla podpořit i jeho údajná oběť. A to když se v uplynulých dnech žena vzdala statusu poškozené a senátu v emocích sdělila, že skočila sama. Prý kvůli tomu, že jí muž hrozil, že od ní odejde i s jejich malým dítětem.

Muže soudí za pád ženy z okna, ve hře je pokus o vraždu. Skočila jsem sama, říká

Dnes v kauze vypovídala klíčová svědkyně, která byla u incidentu. Pochopení toho, co se loni 7. června v Litvínově stalo, zatím příliš nepomohla. Sice dnes svorně s obžalovaným i jeho družkou uvedla, že žena z okna skočila. Ale z přípravného řízení je zadokumentované, že dříve vypověděla, že Daniel F. ženu z okna vystrčil. Z toho, jak různě o věci vypovídala dříve a nyní, má soud důvod pokládat dnešní svědectví za nevěrohodné. Ostatně podobně může hodnotit i výpověď týrané ženy. Z několika dalších svědectví v kauze totiž vyplývá, že obě svědkyně ovlivňoval obžalovaný. A když ho kvůli jinému deliktu zavřeli do vězení v Bělušicích, tak i jeho rodina z Kadaně.

„Vyhrožoval mi, že mě hodí do černé země“

Dnešní 25letá klíčová svědkyně dříve žila s bratrem ženy, kterou měl Daniel F. shodit z okna. V jejich domácnosti byla často na návštěvě. Bezprostředně po incidentu 7. června 2022 odpoledne policii řekla, že žena z okna skočila. „Řekl jí, hlídej aspoň holku. Pak k ní přišel, začal jí nadávat a mlátit. A řekl jí, jestli se o dítě nepostaráš, vezmu ji na sebe. A jak to řekl, stoupla si na okno a skočila,“ popsala před rokem svědkyně policii.

Jak ale vyplynulo z dnes puštěné nahrávky, po této první výpovědi volala sestře týrané ženy a věc popisovala jinak. „Strčil do ní, vyhodil ji z okna,“ říkala do telefonu hystericky v pláči. A vysvětlovala sestře týrané ženy, že policii prvně lhala kvůli tomu, že jí dal Daniel F. pěstí a řekl jí, že jí zabije, pokud řekne pravdu.

Sestra týrané ženy pak svědkyni přesvědčila, aby asi týden od incidentu výpověď na policii změnila. A obžaloba stojí pravděpodobně hlavně právě na této druhé výpovědi. V přípravném řízení svědkyně řekla i to, že si ji našla rodina obžalovaného, který byl v tu dobu už ve vězení. A nabízela jí peníze i vyhrožovala, ať vypovídá v jeho prospěch.

Muže, kterého v Ústí soudí kvůli násilí na družce, přivezla eskorta z bělušického vězení. Snímek ze 14. června.Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín

Dnes u soudu ale svědkyně řekla, že ji k této výpovědi donutili sourozenci týrané ženy – spolu s její sestrou i svědkyně bývalý druh. „A když to neudělám podle nich, vyhrožoval mi druh, že mě zbije, zabije a hodí do černé země. Dostala jsem strach, byla jsem těhotná, musela jsem říct, co chtěli,“ uvedla dnes svědkyně.

Co to bude znamenat pro rozhodování ústeckého senátu, bude zřejmé 18. nebo 19. července. Na tyto dva dny soud odročil hlavní líčení za účelem dalšího dokazování a případně už i závěrečných řečí a verdiktu.