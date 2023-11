K incidentu, který mohl skončit tragédií, došlo v pondělí 13. listopadu před půlnocí. V jednom z mosteckých bytů nečekaně napadl svého známého nožem 38letý muž. Napadený skončil v nemocnici, útočník z bytu utekl.

Nůž. Ilustrační foto | Foto: Deník

Oba muži spolu v bytě měli rozmlouvat o těžké životní situaci útočníka, ten pak ale na svého známého zaútočil a muže bodl do břicha. Z domu pak utekl.

"Přivolaní policisté poskytli poraněnému muži první pomoc do příjezdu sanitky. Ta následně převezla napadeného s poraněním břicha do nemocnice. Uniformované hlídky neprodleně pátraly v okolí po podezřelém, který uviděl rozblikané majáky a vrátil se k místu bydliště. Policisté ho tak u domu krátce po činu zadrželi a převezli do cely," uvedl policejní mluvčí Václav Krieger.

38letého muže obvinila policejní vyšetřovatelka z pokusu těžkého ublížení na zdraví. Kriminalisté nůž zajistili a případ v současné době vyšetřují. Obviněnému hrozí až desetileté vězení.