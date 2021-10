Policisté objasnili pět vloupání do aut v mosteckých ulicích. Vyšetřovatel obvinil 26letého muže z Teplicka a 40letého Mostečana. Oba jsou recidivisté a hrozí jim až tři roky ve vězení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.