K čerstvému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem vedla trnitá cesta. Od doby, kdy dnes 29letý Jaroslav Klinkera zaútočil na tehdy 18letou ženu na lesní cestě na kraji Litvínova, uplynulo už skoro šest let. „Fyzicky ji napadl nejméně třemi ranami pěstí a rdoušením,“ popsala žalobkyně Lenka Letáčková. S tou se muž v pondělí 21. června dohodl na vině a trestu, dokazování ani neprobíhalo.

Rodák z Mostu v době zločinu pracoval jako údržbář a vedl řádný život s partnerkou. Byl tak nepravděpodobný podezřelý, že ho dopadli až po 4 letech. To už ale kriminalisté Klinkeru, podle znalců muže bez deviantních i agresivních rysů a do té doby bezúhonného, stíhali ne pro těžké ublížení na zdraví, ale za vraždu. Po 18 měsících živoření ve vegetativním stavu totiž žena v ostrovské nemocnici zemřela.

Klinkerovi se stal osudným pokus o znásilnění, za který ho v Mostě na konci roku 2019 odsoudili na 3 roky a 10 měsíců. Nejspíš útočil na poškozenou podobně, policie proto porovnala jeho DNA s tím neznámého pachatele staršího činu. A to bylo stejné. U prvního zločinu nicméně muži neprokázali sexuální motiv, jeho okolnosti jsou tajemstvím. Klinkera u hlavního líčení nevypovídal, i v přípravném řízení mlžil.

Mluvil ale o tom, že jednal v sebeobraně. „Shodné je, že celou dobu tvrdil, že se bránil útoku poškozené, údajně měla mít injekční stříkačku,“ vylíčil soudce Martin Majchrák. Ale na místě činu kriminalisté žádnou stříkačku nenašli. Že by ji někdo sebral, je velmi nepravděpodobné. Polomrtvou ženu totiž našli náhodní kolemjdouci v křoví takřka okamžitě po zločinu, když zaslechli její chrčení.

Senát agresorovi udělil úhrnný 14letý nepodmíněný trest. Nikdo se neodvolal, rozsudek je pravomocný. Klinkeru hned přeeskortují do věznice s přísnější ostrahou ze Všehrd, kde si dosud odpykával trest za „lehčí“, druhý delikt. Musí také zaplatit pojišťovně 900 tisíc za léčbu poškozené. V součtu stejnou částku soud přiznal za nemajetkovou újmu několika členům rodiny poškozené z Litvínova a okolí.

Že byl případ oříšek pro krajské policisty, potvrdili loni na bilanční tiskové konferenci. Prověřovali hned na čtyři sta vytipovaných podezřelých z okruhu ženy, Klinkera mezi nimi nebyl. „Mezi poškozenou a podezřelým došlo tehdy k náhodnému setkání, neměli k sobě vazbu,“ řekl novinářům Martin Charvát, vedoucí odboru obecné kriminality krajského policejního ředitelství.

Klinkera mohl dostat až 18 let. Nižší trest vyvolal emoce u veřejnosti: „Ještě může vzít tolik životů,“ zlobilo pozůstalé ženy. Ti chtěli slyšet, proč vůbec k vraždě došlo. „Řekni, proč jsi ji zabil, proč jsi to udělal, ani se neomluvíš,“ pokřikovali na něj. „Mrzí mě, co jsem udělal, lituji toho, ale bylo to v sebeobraně,“ zamumlal v reakci. „Měla 40 kilo, ty jsi neměl ani modřinu. Nechala tady malé dítě, bůh tě za to musí potrestat,“ zavolali na něj.