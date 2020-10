"Muž odmítl dechovou zkoušku na alkohol i orientační test na drogy a skončil v policejní cele," uvedla k případu tisková mluvčí policie Ludmila Světláková.

Protože to nebylo poprvé, co tohoto muže z Litvínovska policisté přistihli, jak nedbá zákazu řízení, podal vyšetřovatel podnět k návrhu na vzetí muže do vazby. Soud vazbu uvalil a 43letý muž byl policisty eskortován do vazební věznice.