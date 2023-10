Prý byl naštvaný, hladový, a tak začal nervózně pobíhat kolem vstupních dveří do prodejny.

Rozbité sklo, ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Záboj

Na obvodním oddělení Zahradní v Mostě si převzal sdělení podezření 31letý muž ze spáchání přečinu poškození cizí věci.

Na konci září si údajně chtěl odpočinout, a proto se usadil na parapetu benzínové čerpací stanice. Prý byl naštvaný, hladový a tak začal nervózně pobíhat kolem vstupních dveří do prodejny. Pak se z nepochopitelných důvodů rozeběhl proti prosklené výloze a udeřil do ní. Ta samozřejmě praskla. To ale Mostečan údajně nečekal. Podle protokolu si chtěl hlavně ulevit, což se mu podařilo," uvedl mluvčí mostecké policie Václav Krieger.

Ke smůle dotyčného tímto činem napáchal škodu přesahující 17 tisíc korun. Bude-li odsouzen, může mlátit do mříží věznice až po dobu jednoho roku.