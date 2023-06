„Tady máš ty svíčky,“ řekne před vyučováním jedna školačka ženě se psem a podá jí tašku. „Ty jsi zlatíčko,“ poděkuje žena a za chvíli hoří u plyšáků a autíček nový plamínek. Poslední děti odešly do školy a u pietního místa zůstává skupinka dospělých.

„Je to krásný, co tu lidi vytvořili. Ať má ten maličký něco na cestu, ať vidí, že prostě není sám,“ říká žena hledící zblízka na pietní místo. Zapojily se i její dvě děti, které donesly dvě hračky. „Chlapečka jsme znali, byl to krásný klučina… Brečela jsem z toho. Tohle se nemělo stát,“ dodá žena a začne znovu slzet, když dojde řeč na sobotní incident. Podle ní tragická událost zhorší pocit bezpečí na panelákovém sídlišti. „Rodiče se začali víc bát, protože tohle muselo zatřást i studeným člověkem,“ říká Mostečanka. Stejně jako další lidé očekává, že úřady vyhodnotí bezpečnostní rizika a začnou se lokalitě víc věnovat. Sama by uvítala častější namátkové kontroly pěších hlídek, které by mezi domy mohly zabránit incidentům s fatálními následky.

Kriminalisté obvinili muže, který v Mostě bodl čtyřleté dítě. Chlapec zemřel

V pondělí ráno stojí u pietního místa také matka usmrceného dítěte. Svěřuje se, že jí teď hodně pomáhá její maminka a čas s ostatními dětmi, se kterými se může doma pomazlit. „Vypnula jsem internet, protože tam o mně lidi píší hrozné věci,“ sdělí před odchodem, kdy jí ještě vyjadřuje upřímnou soustrast holič Emil Karička z Bíliny. Ten do Mostu přijel zapálit svíčku a mezi hračky položil autíčko. Na pietním místě natočil krátké video se vzkazem pro veřejnost, aby na sociálních sítích byla slušná a respektovala soukromí rodiny. Samotný zločin ale tvrdě odsoudil. „Není možné, aby se tohle v 21. století stávalo. Neumím si představit, že by to potkalo mě,“ řekl Deníku.

Sídliště, kde se ojedinělý zločin stal, nepatří mezi sociálně vyloučené lokality jako třeba Stovka, Janov či Chanov. Přesto není zcela bez problémů. Zhoršené občanské soužití doprovázené například vandalstvím či hlučnými partičkami si místní obyvatelé spojují hlavně s blokem 525 (hokejka), kde situaci už několik let řeší radniční výbor pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů. „Dřív to bylo klidnější sídliště, teď je ale víc hlučné, hlavně před hokejkou,“ řekla seniorka venčící psa v sousedním parku. Podle jedné z oslovených maminek je sobotní zločin vyústěním skrytých místních problémů, které souvisejí s distribucí a užíváním drog. „Odneslo to dítě. Je to šílené,“ uvedla.

Muž, který měl dítě bodnout nožem, byl podle policie pod vlivem omamných látek. Vyšetřovatel čeká na rozhodnutí o vazbě a na výsledek soudní pitvy.

Malý chlapec, který v Mostě zemřel po ráně nožem, byl obětí šarvátky dvou mužů

Venkovní konflikt v ulici Rozmarýnová se odehrál mezi dvěma muži ve věku 31 a 46 let, přičemž ten starší měl během vyhroceného sporu v náručí malé dítě. To při potyčce utrpělo bodnořezné zranění, jemuž i přes veškerou snahu zdravotníků o jeho záchranu na místě podlehlo. Zadrženého mladšího muže vyšetřovatel obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu, jehož se měl dopustit vůči staršímu muži, ale přitom došlo ke zranění a následně usmrcení dítěte. Proto byl mladší muž kromě pokusu vraždy obviněn také z usmrcení z nedbalosti a zároveň čelí i obvinění z nebezpečného vyhrožování. „V případě prokázání viny soudem obviněnému hrozí trest odnětí svobody až do výše 18 let,“ sdělil policejní mluvčí Kamil Marek. Očekává se, že verdikt o vazbě padne v úterý 30. května.

K incidentu vydalo krátké prohlášení vedení města, které vyjádřilo hlubokou lítost nad vyhaslým mladým životem. „Je to obrovská tragédie. Tímto žádáme všechny o zachování piety k této tak smutné události. Nyní nechme pracovat orgány činné v trestním řízení, které nám zcela jistě dříve nebo později poskytnou relevantní informace o tomto incidentu. Rodině a ostatním pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Musíme se teď všichni spojit a věřit, že už k ničemu podobnému v našem městě nedojde,“ oznámil primátor Marek Hrvol.

Městská policie přijala opatření. „Po dobu následujících dní budou v okolí 14. ZŠ působit pěší hlídky strážníků a asistentů prevence kriminality. Cílem je zvýšení pocitu bezpečí dětí a rodičů a zajištění veřejného pořádku v okolí pietního místa,“ sdělil ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.

Tragická událost: V Mostě zemřelo dítě, kriminalisté již zadrželi dvě osoby

Podle něj dojde v letních měsících v Mostě ke zvýšení pěší hlídkové činnosti. Pro toto posílení pěších hlídek využije městská policie maximální možnou kapacitu zaměstnanců, a to včetně práce přesčas. Opatření se zaměří na zvýšení bezpečnosti obyvatel hlavně v sociálně vyloučených lokalitách, centru města a na sídlištích, včetně okolí 14. ZŠ.

Konkrétní úseky, na které je opatření zaměřeno, byly vybrány na základě zkušeností městské policie a mapy kriminality s přihlédnutím k aktuálním výsledkům letošní pocitové mapy města Mostu. Na bezpečnostním opatření se podílejí kromě pěších hlídek také asistenti prevence kriminality, cyklohlídky, motocyklohlídky a také motohlídky strážníků, kteří v autech přejíždějí mezi stanovenými lokalitami, kde vystoupí z vozidla a vykonají obchůzku.

Podle ředitele 14. ZŠ mimořádná událost žádným způsobem neovlivnila chod školy, přesto její vedení požádalo městskou policii o spolupráci ve věci zvýšení dohledu nad okolím školy. „Došlo ke strašné tragédii. Vyjadřuji pozůstalým svou upřímnou soustrast," sdělil Deníku ředitel školy Bohumil Moravec.