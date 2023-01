Podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví čelí 26letý muž z Kladna, který měl na chodníku v Litvínově chytit pod krkem nezletilého chlapce.

Podle policejního protokolu muž s hochem cloumal ze strany na stranu a povalil ho na zem. Důvod? Prý se domníval, že na něj klučina bezdůvodně zvonil, a tak si to s ním šel vyřídit. Dítě ošetřil lékař, ale naštěstí zůstalo „jen“ u pohmožděnin a škrábanců. Hamerští policisté vedou ve věci zkrácené přípravné řízení. Za hrubé jednání na veřejně přístupném místě zákon v případě odsouzení stanovuje horní hranice trestu až do výše dvou let.