Okresní soud v Mostě začal ve čtvrtek 11. února projednávat žalobu na ochranu osobnosti, kterou na ředitele Stavebního bytového družstva Krušnohor Františka Rybu podala Mostečanka romského původu Iveta Theuserová. Důvodem je urážlivý výrok, který v září 2018 zveřejnil jako Rybovu citaci celostátní týdeník Respekt. Podle reportáže, popisující aktivity kritiků družstva a jeho kontroverzní politické tažení proti „lůze“, ředitel Krušnohoru na adresu Theuserové uvedl: „Ta cikánka prolhaná? Myslíte tu cikánku, co má IQ bublajícího bahna?“.

František Ryba.Zdroj: archiv DeníkuPodle žaloby se jedná o hrubě dehonestující výrok, kterým Ryba neoprávněně zasáhl do práva Theuserové na ochranu její cti a dobré pověsti, včetně práva na ochranu před nerovným zacházením z důvodu etnické příslušnosti. Theuserová požaduje u soudu omluvu a náhradu újmy ve výši padesát tisíc korun.

Pomáhá jí advokát David Strupek a oba se čtvrtečního jednání zúčastnili. Ryba se k soudu nedostavil, přišel jen jeho advokát Eduard Belšán. Jednání se kvůli covidu konalo za zavřenými dveřmi, trvalo přes hodinu a pokračovat bude v dubnu. „Jednání bylo odročeno k doplnění skutkových tvrzení v určité části důkazů a k předvolání svědků,“ řekl Deníku soudce Rudolf Malý.

Belšán Deníku nesdělil, na čem staví obhajobu. „Nyní nemám mandát k tomu, abych se za klienta vyjadřoval,“ uvedl advokát po odchodu z jednací síně.

Podle soudce bude předmětem zkoumání i to, jestli žalovaný urážlivá slova pronesl. Dá se očekávat, že na tuto důležitou okolnost bude žalovaná strana poukazovat. Žaloba však uvádí, že podle vyjádření právního oddělení vydavatele týdeníku ředitel družstva uvedená slova v rozhovoru s redaktorkou skutečně vyslovil.

Advokát Strupek upozornil, že urážlivý výrok navíc souvisí s romskou příslušností a dosáhl intenzity, kterou lze považovat za porušení osobnostních práv. „V podstatě každý spor na ochranu osobnosti, který se dostane před soud, musí mít určitý stupeň závažnosti,“ řekl.

Podle advokáta byly dvě možnosti - bránit se vůči médiu, které má zodpovědnost za to, co zveřejňuje, i když cituje, nebo se bránit přímo proti osobě, která urážku vyslovila. V tomto případě je ale těžší dokázat, že ta slova žalovaný opravdu vyslovil, protože mezičlánkem je novinář. Po zhodnocení věci se advokát s žalobkyní rozhodli, že zvolí druhou možnost, protože z jejich pohledu je věrohodné, že týdeník citoval skutečná slova.

Theuserová trvá na tom, že kauzu je třeba dotáhnout do konce. Před dvěma lety byla z urážky v šoku, teď se cítí klidnější a vyrovnanější. „V té době jsem byla atakována a byla pod vlivem emocí,“ sdělila před soudním jednáním. Citovaný výrok negativně ovlivnil její soukromý a pracovní život, pobouřil její rodinu i kolegy.

Žalobu na ochranu své osobnosti dlouho zvažovala, protože se nechtěla vláčet po soudech a mít proti sobě vlivnou organizaci jako je Krušnohor. Pak se ale rozhodla, že si to nemůže nechat líbit, i když potupná slova znovu zazní.

Soudnímu jednání předloni předcházela předžalobní výzva, aby se ředitel do budoucna nactiutrhačných tvrzení zdržel, zajistil na vlastní náklady v týdeníku uveřejnění omluvy a uhradil újmu. Právní zástupce ředitele výzvě nevyhověl a požadavky označil za zcela neopodstatněné. Předtím se konalo přestupkové řízení, které správní orgán zastavil, protože řediteli skutek neprokázal. Na předžalobní upomínku údajně reagoval tak, že rozhovor s redaktorkou neautorizoval, a odpovědnost odmítl. Žalobkyně však byla jiného názoru a loni v červnu se obrátila na soud.

Krušnohor už dříve pokárala za cílené zveřejňování protiromských příspěvků v jeho družstevním zpravodaji veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Poukázala na to, že zostuzující výroky jsou v moderní demokratické společnosti, jež má zachovávat respekt k lidským právům, nepřijatelné. Krušnohor se hájil tím, že pouze popisuje realitu.

Z aktuálního soudního případu vyplývá, že každý by si měl dát pozor na to, co o druhém člověku říká. A netýká se to jen těch, co mají nějakou funkci. „Pokud bylo řečeno to, co bylo řečeno, není to v žádném případě únosné,“ řekl Deníku soudce Malý.

Ryba a Theuserová byli už před třemi ve vyhroceném sporu, který se však týkal domovní správy. Thesaurová byla tehdy předsedkyní výboru Společenství vlastníků bl. 331 v Mostě, který ukončil s Krušnohorem smlouvu o správě nemovitosti.

Jádrem sporu je tato pasáž v reportáži týdeníku Respekt (38. číslo, září 2018):

… Některým domům se už podařilo od Krušnohoru odtrhnout – třeba domu, kde revoltu nesouhlasící se správou Krušnohoru vedla obyvatelka Iveta Theuserová, která, jak popsala v tisku, přišla na nesrovnalosti v účetnictví svého domu. „Ta cikánka prolhaná? Myslíte tu cikánku, co má IQ bublajícího bahna?“ rozzlobí zmínka o nespokojencích Františka Rybu…



Iveta Theuserová, DiS.

Je diplomovanou specialistkou v oborech sociální pedagogika a sociálně správní činnost. V minulosti vedla sociální a protidrogovou poradnu v litvínovském Janově. Nyní je sociální pracovnicí Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze. Je občanskou členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.