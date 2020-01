Lukáši B., Martinu I., Václavu M., Lukáši N. a Petru S. hrozí 3 až 10 let ve vězení za to, že na anarchistických webech údajně zveřejnili texty oslavující protistátní sabotáže, hlavně sériové zapalování policejních aut v Mostě, Litvínově a Praze v letech 2014 až 2016. Soud se v této souvislosti zabývá také činností zrušeného mosteckého komunitního centra Ateneo, Mostecké solidární sítě a asociace Alerta spojených s aktivismem blízkým anarchistům. Tři z obžalovaných odmítli vypovídat, zbylí dva se k soudu nedostavili.

Soud v pondělí vyslechl tři svědky. Jeden z nich, provozovatel posuzovaných webových stránek, sdělil, že jeho úkolem bylo stránky pouze založit a předat Lukáši B. přihlašovací účet k nahrání dat. Kolik lidí bude moci spravovat web, nebylo podle něj součástí dohody. „Já v podstatě nevím, kdo je autorem obsahu,“ řekl.

Druhý svědek přiblížil činnost centra Ateneo, kde spolupořádal veřejná promítání dokumentů s ekologickou a lidsko-právní tématikou a ujal se místní knihovny. „Po skončení Atenea byla přesunuta ke mně. Byla to knihovna, která byla v centru dostupná zdarma komukoliv,“ uvedl.

Na to, že aktivity anarchistů byly nenásilné, upozornil třetí svědek, účastník protestní kampaně Řízkárna, v níž Mostecká solidární síť pranýřovala údajné vykořisťování zaměstnanců v pražské restauraci. „Pořádali jsme setkání se zaměstnanci i exzaměstnanci a dělali letáky, které informovaly o tom, jaké praktiky se tam dějí,“ popsal svědek. Dodal, že o útocích na auta nic neví. „Od začátku jsme to koncipovali jako nenásilnou akci, v podstatě informativní,“ uvedl svědek.

On sám se na dotaz soudu označil za příznivce anarchismu a politické levice. Na anarchistické weby podle něj mohla vkládat články řada aktivistů i sympatizantů solidární sítě.

Čtyři znalecké posudky

Soud má k dispozici čtyři znalecké posudky z oborů sociální vědy, kriminalistika, ekonomika a zdravotnictví. Součástí posudků je například jazyková expertíza, zjišťování autorství textů či psychologická analýza. Obžalovaní s jejich čtením v soudní síni nesouhlasili, soud proto autory všech posudků předvolá.

Státní zástupce Václav Richter už dříve označil soudní proces co do rozsahu spisu a počtu obžalovaných za důkazně náročný. „Je složitý zejména v tom, že se to odehrálo v kyberprostoru,“ sdělil. Obžaloba loni v dubnu zmínila 23 trestných činů. Většinou se jedná o internetovou propagaci žhářských útoků na prázdná policejní auta, na dálniční kamerový systém a na dveře a vozidla pražské restaurace. Při těchto sabotážích, ke kterým se obvykle přihlásila Síť revolučních buněk, nikdo nebyl zraněn. Škody přesáhly 7 milionů korun. Líčení bude pokračovat 9. března za účasti znalců a dalších svědků.

Anarchismus má na Mostecku dlouhou tradici. První skupiny anarchistů vznikaly koncem 19. století mezi horníky stávkujícími za lepší životní podmínky. Centrem hnutí bylo město Lom, kde před 1. světovou válkou několik let sídlila i redakce proslulého anarchistického časopisu Omladina, k jehož redaktorům patřili autor Švejka Jaroslav Hašek a básník Fráňa Šrámek.

U lomské radnice je dodnes pomník mezinárodně uznávaného anarchisty a pedagoga F. Ferrera, který prosazoval racionální výuku a antimilitaristickou výchovu, ale po úřední perzekuci byl ve Španělsku v roce 1909 popraven navzdory protestu evropské inteligence, včetně G. B. Shawa či A. C. Doyla.