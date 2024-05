Most - „Všichni mi lžou. Někdo to teď odnese,“ křičel 25letý O. F. na úřednici Magistrátu v Mostě. Rozzuřilo ho, že mu odmítla vyplatit sociální dávky. Pak vytáhl pistoli, přiložil ji ženě k zádům a vedl ji po chodbě skoro jako na popravu. Tragédii zabránili městští strážníci, kteří pachatele zpacifikovali. Tohle drama se na magistrátu odehrálo loni 2. dubna. Teď O. F. stojí za svůj čin před soudem. Hrozí mu až osmileté vězení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Hlavní líčení začalo u mosteckého soudu výslechem obžalovaného O. F. Ten se však odmítl jakkoliv vyjádřit „Nechci vypovídat,“ uvedl. Soudkyně nemohla přečíst ani jeho výpověď z výslechu na policii. Ani zde totiž nic neřekl. Deník s obžalovaným loni den po činu hovořil. Tehdy tvrdil, že sice pistoli měl, ale na nikoho s ní nemířil. Prý jí šel jen prodat.

Před soudem stanula v roli svědkyně úřednice, kterou O. F. ohrožoval. Ta podrobně popsala, jak se celá událost seběhla.

„Obžalovaný přišel na úřad hned ráno a chtěl vyplatit dávky. Neměl na ně nárok. Snažili jsme se mu to vysvětlit. Vypadalo to, že to pochopil a v klidu odešel,“ uvedla úřednice.

Jenže O. F. se za pár hodin vrátil. Tentokrát si přinesl pistoli, se kterou vtrhl do kanceláře. „Říkal, že to někdo odnese. Že mu všichni lžou. Já si všimla, že má v ruce zbraň. Řekla jsem mu, že jeho problém půjdeme vyřešit do kanceláře vedoucí. On mi tu zbraň přiložil na záda a takhle jsme šli po chodbě,“ sdělila dále svědkyně.

Soudu se žena svěřila, že to byla nejdelší cesta v jejím životě. Hlavou se jí honily různé věci. Myslela na syna. Na to, jestli jí pachatel střelí, jak vážně ji přitom poraní. „Nic jsem radši neříkala, abych ho neprovokovala. Chodba byla navíc plná lidí, byl úřední den. Stály tam i maminky s dětmi,“ doplnila úřednice.

Vše skončilo naštěstí ještě dřív, než došlo k tragédii. O. F. zpacifikovali dva strážníci městské policie, které bylo nahlášeno, že se po úřadě pohybuje člověk s pistolí.

„Viděl jsem obžalovaného, jak stál mezi dveřmi a mířil do prostoru kanceláře. Uvnitř byly v tu chvíli asi tři ženy. K pachateli jsme s kolegou – instruktorem výcviku – přišli beze slova, použili hmaty a chvaty sebeobrany, strhli ho na zem a odzbrojili. Pak už si ho převzala státní policie,“ popsal zásah ředitel mostecké městské policie Bronislav Schwarz.

Přestože odborník zákrok strážníků ohodnotil jako velmi profesionální, obžalovaný tvrdí, že byl brutální. Strážníci ho prý měli mlátit a kopat do něj. „Zásah si vyžádal můj pobyt v nemocnici. Mám to doložené, všechno je ve spise,“ řekl O. F.

„Obžalovaného jsme nezranili. Může být rád, že tady dnes sedí. Byla to situace, kdy jsme mohli použít i zbraň,“ vyjádřil se k tomu ředitel strážníků.

Pokud soud uzná O. F. vinným, hrozí mu až osm let za mřížemi. Zatím je na svobodě a podle informací od městské policie se dopouští dalších násilností. Měl napadnout jednoho ze strážníků a revizora v autobuse. Řediteli městské policie Schwarzovi dokonce vyhrožoval. „Stalo se to při nákupu v Centralu. Obžalovaný mi řekl, že pokud budu svědčit, tak mi zapálí dům a klukovi zlomí nohy,“ konkretizoval Schwarz před soudem.

Obžalovaný bude zřejmě psychicky velmi labilní. Poté, co byl loni v dubnu po útoku na úřednici zadržen a umístěn do cely, tak se pokusil vzít život. „Chtěl se oběsit na košili. Policisté si ale jeho počínání včas všimli a zabránili mu v tom,“ sdělila tehdy policejní mluvčí Jarmila Hrubešová.

Mostecký soud zatím rozsudek nevynesl. Kvůli výslechu dalších svědků bude hlavní líčení pokračovat 27. května.