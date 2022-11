"Počátkem února v podvečerních hodinách kousek od budovy vlakového nádraží v obci Břvany přistoupil neznámý muž ke dvěma mladíkům. S cílem zmocnit se jejich mobilních telefonů jim měl začít vyhrožovat fyzickým napadením. Následně měl na ně zaútočit a jednoho z nich udeřit boxerem do oblasti obličeje. Muži z místa utekli, díky čemuž agresor jejich mobily nezískal. Jeden s mladíků však musel být po napadení ošetřen u lékaře," sdělil policejní mluvčí Kamil Marek. Policisté se incidentem začali ihned zabývat a po pachateli protiprávního jednání pátrali.

V polovině května přijali oznámení o napadení muže neznámým pachatelem, k němuž došlo na Tyršově náměstí v Lounech. "V důsledku napadení nožem utrpěl poškozený středně těžká zranění a byl hospitalizován v nemocnici," uvedl mluvčí. Také po tomto pachateli kriminalisté pátrali.

Následně zjistili, že se obou popsaných činů měl dopustit 27letý mladík. Před dopadením utekl do Německé spolkové republiky, kde byl po součinnosti s tamní policií vydán k trestnímu řízení před orgány Policie České republiky. "Po zadržení policejní vyšetřovatel dotyčného obvinil z trestných činů loupeže, výtržnictví a z těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Muž se momentálně nachází ve věznici pro jinou trestnou činnost. V případě prokázání viny mu hrozí za zmíněné protiprávní jednání trest odnětí svobody až do výše deseti let," přiblížil mluvčí.