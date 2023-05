/FOTO, VIDEO/ Zbili a oloupili muže o peníze i bankovní karty, viní u ústeckého soudu dvojici z Mostu. Oba dva obžalovaní vinu odmítají. Pokud jim ji přesto prokážou, hrozí šestnáctkrát trestaným recidivistům až 12 let vězení.

Eskorta přivedla dva Mostečany k ústeckému soudu | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Do víru divoké noci v mostecké třídě Budovatelů se v úterý 16. května přenesl senát ústeckého krajského soudu. A to když začal rozplétat, co se loni z 23. na 24. srpna stalo předtím, než dělníci spěchající na šichtu našli kolem 5. hodiny ráno ležet vysokého hubeného padesátníka na zastávce Zimní stadion. Muž, který si do Mostu vyjel povyrazit z domovských západních Čech, byl zjevně podnapilý, ale i zraněný, a sanitka ho odvezla do místní nemocnice k ošetření. V mosteckém špitálu si pobyl několik dní, potom se léčil několik týdnů doma.

Kvůli jeho zraněním včetně tříštivé zlomeniny klíční kosti později obvinili Štěpána Horvata a Ivana Kroščena. Ti měli na muže zaútočit v průchodu klackem, holí nebo pálkou. „Fyzicky napadli poškozeného, kdy jej srazili na zem, přesně nezjištěným předmětem udeřili do oblasti pravého ramene, bili jej a kopali do oblasti celého těla,“ popsala státní zástupkyně Barbora Jorová. Když muž spadl na zem, z kapsy mu měla dvojice vytáhnout peněženku. Z ní si měli přijít na několik tisíc a u nedalekého bankomatu si z bankovní karty měli vybrat další peníze.

Horvat vinu popírá. „Není to vůbec žádná pravda,“ řekl muž. Na podnapilého muže ho měl upozornit známý s tím, že obtěžuje nějaké ženy. Horvat ho prý lehce profackoval. Ten samý známý pak po něm měl chtít, aby vybral z bankovní karty necelé tři tisíce. „Říkal, že ho bolí ruka,“ zdůvodnil obžalovaný, proč měl vybírat z cizí karty, kterou jeho známý prezentoval jako svojí. Soudce pak četl Horvatovu výpověď z přípravného řízení, kde mluvil úplně jinak a zmínil přítomnost Kroščena. „Omlouvám se mu, že jsem ho křivě pomluvil,“ reagoval dnes Horvat.

Samotný Kroščen potom využil práva nevypovídat a soudce jen četl jeho předchozí výpověď na policii. Té líčil, jak se s poškozeným té noci potkal a dokonce s ním i popíjel venku. A pak viděl Horvata, jak ho obírá. „Neviděl jsem, že by ho napadl, spadl sám a udeřil se dost do hlavy,“ konstatoval Kroščen, který se od celého dění distancoval. „Tohle jsem z minulosti měl, loupežné přepadení. Raději čórnu nějaké železo, ale loupež už ne,“ řekl obžalovaný policii s tím, že i to, jak Horvat vybírá peníze z bankomatu, viděl jen zpovzdálí.

Sanitku k raněnému volal tramvaják

Poškozený muž k osudné noci řekl, že jel do Mostu seznámit se s nějakou dívkou. Pak ve městě zůstal a popíjel pivo, víno a rum v hospodě, na návštěvě u někoho doma i venku u benzinky. Kvůli alkoholu má události trochu zamlžené. Oba dva obviněné nicméně té noci několikrát potkal a vyhověl jejich žádostem o drobné, cigaretu a podobně. „Co si pak pamatuju, nějaká autobusová nebo vlaková zastávka, a najednou rachot z křoví. Byl jsem přepaden, spadl na zem, někdo na mně ležel, vytáhl mi peněženku,“ popsal muž s tím, že v ní měl přes 12 tisíc a platební karty, u jedné z nich i PIN.

Dnes svědčil také řidič, který jel v tu dobu s tramvají po třídě Budovatelů. „Jedna paní, která vystupovala, mě zavolala k ležícímu muži. Držel se za břicho, říkal - přepadli mě v podchodu, ukradli mi peněženku,“ vylíčil tramvaják. Po jeho výpovědi soud zkonstatoval shodně 16 záznamů v rejstříku obou obžalovaných včetně trestů několika let vězení i za loupež, úvěrový podvod, znásilnění či drogy. „Očekáváme ještě výslechy dalších svědků a jsou tam návrhy na doplnění dokazování. Uvidíme, jak se s tím pak vypořádáme,“ řekl soudce Ondřej Peřich k dalšímu programu. Líčení pokračuje v pátek, není vyloučen rozsudek.