Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Most – Až osm let vězení za krádež dvou tašek hrozí 37leté ženě. V Mostě vystoupila z dálkového autobusu linky Praha – Chomutov, odkud si odnesla cizí zavazadla s věcmi za 12 tisíc korun. Ženy, kterým tašky patřily, si dokonce z okna autobusu všimly neznámé paní, která s nimi cestovala, a při chůzi balancovala pod tíhou nesených tašek. Až v Chomutově jim došlo, že ta žena vlastně nesla ty jejich. Díky všímavosti svědka zlodějku zadržela policie o pár hodin později v Lounech, když jela opačnou linkou do Prahy. Jednalo se o recidivistku. U sebe měla tašku s částí odcizených věcí.