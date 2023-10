Nebyl to žádný troškař. Ukradl v obchodě najednou osm kalhot za skoro 4 tisíce korun. Zvolil rázný způsob, jak je dostat z prodejny.

Džíny. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Napadlo ho, že by se mohl zadarmo obléknout a ještě na tom vydělat. 25letý muž v Litvínově vyrazil na nákup do jednoho z oděvních obchodů ve městě. Nakonec ale vše nakradené raději prodal, a to výrazně pod cenou.

Mostecká policie k tomu uvedla: "Hned za vstupem ho zlákaly vystavené rifle, které byly vyskládané ve třech hromádkách. Jednu z nich popadl a z prodejny vyběhl ven. Čítalo to 8 kusů džínových kalhot v celkové ceně 3600 korun. Nosit je muž ale nehodlal. Prý potřeboval nutně peníze, proto všechny kalhoty různých velikostí obratem rozprodat za tisícovku."

Při prověřování oznámené krádeže litvínovští policisté zjistili totožnost Mostečana, ale i to, že se teprve v srpnu letošního roku vrátil z desetiměsíčního vězení. "Proto si na obvodním oddělení převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Vzhledem k minulému trestu, hrozí muži v případě uznání viny další až tříletý pobyt za mřížemi," doplnil mluvčí policie Václav Krieger.

