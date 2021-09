Policisté po zahájení pátrání nakonec přímo na místě zadrželi dva muže ve věku 26 a 27 let z Litvínovska, kteří v lese marihuanu pěstovaly. Zajištěné rostliny prozkoumal Odbor kriminalistické techniky a expertiz, který zjistil v materiálu přítomnost účinné látky. Mostecký vyšetřovatel oba muže obvinil ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Bylo to nečekané překvapení. Houbař procházel lesíkem mezi Litvínovem a Loukou a našel více než osmdesát rostlin konopí. Objev ohlásil policii. Ta na místě objevila většinu rostlin v kbelících a zbytek rostl přímo ze země.

