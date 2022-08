Policie podle informací Deníku v uplynulých týdnech obvinila 60letého muže kvůli podezření z podvodu a padělání a pozměnění veřejné listiny. To není jediný takový nedávný případ z Mostu. Že se jeden učitel vydával za doktora, o tom informovala tamní policie v květnu. Ta potom zahájila trestní stíhání 45letého muže, hrozí mu až tři roky vězení. Pokud se oba dva skutečně prezentovali pod falešnými tituly v padělaných diplomech před vedením jejich školy, připravili stát v průběhu kariéry o statisíce, možná miliony korun. Ty by nedostali platem, pokud by se při nabírání představili skutečnou kvalifikací. Pokud by je vůbec zaměstnali.

V druhém případě má jít o zhruba 60letého učitele, který působí i ve sportovním centru. To se už 20 let v přípravce věnuje i dětem od 4 let. „Trošku suplujeme tělocvik, trošku ty děcka učíme takovému trošku morálu, etice a tak dále a tak dále,“ uvedl muž v rozhovoru, dostupném na internetu. V zaměstnání měl muž s pouhou maturitou s pomocí padělků diplomů předstírat rovnou tři tituly českých vyšších odborných, respektive vysokých škol. Jeho jméno je s nimi dohledatelné i na několika internetových stránkách. S jedním z titulů dokonce dříve kandidoval do poslanecké sněmovny a nasbíral přitom od voličů několik desítek hlasů.

Mostecké děti roky učil falešný doktor, policie ho viní z podvodu

Aktuální stíhání bez podrobností o identitě osoby potvrdila policie. „Mostecká policie v současné době vede vyšetřování jedné osoby muže pro podezření ze spáchání trestných činů podvod a padělání a pozměnění veřejné listiny,“ uvedl komisař Václav Krieger. K případu, o kterém informovali v květnu, doplnil, že na konci června předali spisový materiál okresnímu státnímu zastupitelství spolu s návrhem na podání obžaloby 45letého muže.

Druhý, 60letý pedagog učil na Střední škole technické. To už je ale minulostí. „Nepůsobí,“ řekl statutární zástupce školy Tomáš Kučera na dotaz, zda tam učitel působí dosud, s tím, že s ním rozvázali pracovní poměr. Důvod nechtěl Kučera kvůli mlčenlivosti rozebírat. Ani to, jestli u nich někdy dříve u pedagogů řešili falšování vysokoškolských diplomů.

Amerikánka Viktora Tauše roztančila Fláje. V hrázi přehrady vznikl hudební klub

Učitele Deník kontaktoval. „Nemám k tomu co říct, nechci se k tomu vyjadřovat a asi to ukáže čas,“ reagoval muž na přímou otázku, jestli předstíral vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání s pomocí padělků diplomů. Na kandidaturu vyloženě do poslanecké sněmovny si nepamatoval, připustil ale, že před několika lety kandidoval ve volbách v Mostě.

Diplomy si vyrábějí i sami na počítači

Za padělání a pozměnění veřejné listiny a podvod hrozí v případě prokázání viny několik let vězení. A to konkrétně i podle rozsahu škody, kterou tím provinilec zaměstnavateli způsobil. Falšování vysokoškolských diplomů už dříve řešili v Mostě v souvislosti zhruba se 40letou ženou a stíhali i podobně starého muže kvůli tomu, že jí za několik desítek tisíc falešný diplom vyrobil. Sám doma na počítači si dříve falešný diplom vyrobil i 35letý muž z Litvínovska.

Podobné případy se v posledních několika letech vyskytly i v jiných krajích. Motivací proviněných bývá snaha získat u zaměstnavatele místo, nebo i vedoucí post. Případně si přijít na vyšší plat, než by měli bez titulu.